La Junta de Cofradías recibirá previsiones las 24 horas a partir del Viernes de Dolores Procesión General en Valladolid. / Alberto Mingueza El dispositivo concluirá el Domingo de Resurrección J. SANZ Valladolid Miércoles, 20 marzo 2019, 22:07

«Todavía es muy pronto para anticipar cómo hará durante la próxima Semana Santa, pero lo que sí que parece claro es que los cofrades tendrán que hacer acopio de agua para combatir el calor», anticipó ayer el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan Pablo Álvarez, antes de recordar que eso no significa que no pueda producirse alguna «tormenta puntual». Pero sobre esto último, si lloverá o no, «aún no podemos concretar nada». Lo que ocurra durante la segunda y la tercera semana de abril sí lo sabrán con precisión casi milimétrica los responsables de la Junta de Cofradías, que tendrán un equipo de meteorólogos a su disposición «durante las 24 horas del día» y no solo durante los días centrales de la semana de Pasión, como ocurrió el año pasado, sino que este dispositivo especial arrancará en esta ocasión el Viernes de Dolores (12 de abril), y concluirá el Domingo de Resurrección (21 de abril).

Diez días en los que la Junta de Cofradías, y solo esta entidad, «recibirá informes detallados sobre la evolución meteorológica gracias al trabajo que realizarán un equipo que trabajará en turnos durante las 24 horas al día de viernes a domingo», avanzó ayer la delegada del Gobierno en la comunidad, Virginia Barcones –las predicciones se distribuirán así en las nueve provincias de la comunidad–. El objetivo es que sean los responsables de la Junta de Cofradías los que compartan después con cada hermandad la información precisa para tomar decisiones en cada procesión.