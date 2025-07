El 4 de julio, a más de 6.000 kilómetros de distancia: «El estadounidense promedio jamás se olvida de sus costumbres»

En la calle de Fray Luis de León, 17, hay una puerta que cruza el océano Atlántico. Coca-Cola de vainilla, bebidas energéticas de sabores ... inusuales, Dr. Pepper, los típicos Twinkies y Froot Loops que comen los actores en las películas de Hollywood pueblan los estantes del local. Se trata de American World, una pequeña tienda de comestibles y bebidas de importación estadounidense de la que Juan Antonio Martínez es dueño y responsable desde hace años.

A ella se trasladan, entre otros, algunos de los 151 estadounidenses que, según datos de empadronamiento del Ayuntamiento de Valladolid actualizados a enero de este año, viven en la ciudad. Lo hacen, de acuerdo con Martínez, «para no quedarse sin la típica tarta del día 4», que conmemora el día en que Thomas Jefferson estampó su firma en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, poniendo fin a la dependencia que las llamadas Trece Colonias mantuvieron con respecto del Reino de Gran Bretaña. Uno de los textos más importantes de la historia del país, pues generó el caldo de cultivo necesario para que tan solo unos años después se promulgara en Filadelfia la primera (y hasta la fecha la única) Constitución estadounidense, que aún se encuentra en vigor.

Ampliar Juan Antonio Martínez, enseñando varios de sus productos importados de Estados Unidos. Alberto Mingueza

«El perfil que acude a mi tienda es variado. Por un lado, están los españoles, en su mayoría jóvenes, que quieren probar productos originarios de Estados Unidos. Por el otro, estadounidenses empadronados en Valladolid que compran aquí para seguir sintiéndose como en casa. Sobre todo, claro, a lo largo de las fechas anteriores a la celebración de uno de los días más importantes para el país, como es el de la conmemoración de la Declaración de Independencia. Todavía entre ayer y hoy acudían algunos norteamericanos en busca de gominolas ácidas, malvaviscos y otros dulces que les encanta consumir en esta época del año», explica el propietario de American World.

Asimismo, Martínez destaca que la forma de celebrar el 4 de julio es similar en Valladolid, pese a la distancia. «Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías y en especial a las videollamadas, no se sienten tan solos como quizá sí ocurría hace años. Todos ellos conectan con sus familias y se reúnen, aunque sea virtualmente. El estadounidense no es alguien que olvide rápidamente su cultura o sus raíces. Jamás se olvida de sus costumbres», explica Martínez.

Aranceles de Trump

Sobre los aranceles de hasta el 50% que el gobierno de Donald Trump pretende imponer a los países de la Unión Europea, el empresario, con más de diez años de experiencia importando producto nativo americano, asegura que «afectará» a su negocio así como a otros tantos sectores, y que tendrá «represalias directas» sobre el bolsillo del comerciante y el consumidor. «Sin embargo, no he detectado un especial desprecio hacia la figura de Trump, tampoco transformado en un aumento de la población estadounidense en Valladolid. Hay, como ocurre en todos los países, gente que le tolera más y gente que le tolera menos. Pero, al menos en boca de aquellos que viven en Valladolid, no es un tema que les preocupe en exceso. Quizá porque ahora viven al otro lado del charco».