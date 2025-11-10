El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los tres acusados, en el banquillo de la Audiencia este lunes. Rodrigo Jiménez

Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros

Los agentes describen al principal acusado, un «histórico narco del País Vasco», como una persona «muy lista», que contó con la colaboración de un ertzaina y un ciudadano argelino

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

Un agente, tras otro. Todos ellos por videoconferencia, problemas tecnológicos mediante, han declarado en la mañana de este lunes en la Audiencia Provincial sobre la ... operación que descubrió en Valladolid el mayor alijo de cocaína colombiana hasta la fecha. Fueron 862 kilos de droga impregnada en sacos de carbón, un método sofisticado con el que los ahora tres acusados pretendían distribuirla en el País Vasco. A la cabeza de este supuesto entramado se encontraba el calificado como «narcotraficante histórico» Julio Ángel Picazo Aguirrebengoa, quien contaba con la colaboración del ertzaina Gabriel Martínez y del ciudadano de origen argelino Abdelkrim Mouhoubi, considerado por los investigadores como el «testaferro» de Julio Ángel.

