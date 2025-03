Jugando con los números en plena calle

Este domingo, la Plaza de España se transformó en un aula al aire libre gracias a la iniciativa 'Matemáticas en la calle' de la Asociación ... Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán. Treinta jóvenes de entre 12 y 14 años, todos ellos participantes del programa ESTALMAT (Estímulo del Talento Matemático) de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, conmemoraron el Día Internacional de las Matemáticas (Día Pi 3/14) compartiendo con la ciudadanía su pasión por los números.

Distribuidos en diferentes mesas, los participantes desplegaron una gran variedad de actividades, desde rompecabezas geométricos hasta retos de lógica y estadística. Uno de los que cautivó a más público fue el mosaico egipcio, donde los visitantes recortaban piezas y las colocaban en un gran diseño colectivo. También destacó el Matemápolis, un mapa de una ciudad imaginaria inventado por una profesora de Matemáticas que, a modo de busca y encuentra, invitaba a los transeúntes a descubrir personajes como Gauss, Newton o Arquímedes, objetos como la famosa banda de Moebius, la pirámide de Sierpinksi, la escalera imposible de Penrose o el Cubo de Rubik y teoremas como el problema de Monty Hall o la paradoja de Aquiles y la tortuga, entre otros.

La presidenta de la Asociación en Castilla y León, Sonsoles Blázquez, explicó que el evento fue una oportunidad para que los alumnos de ESTALMAT explicaran a los vallisoletanos todo lo que ellos aprenden durante las clases semanales que les imparten los profesores voluntarios del programa. «Éste es un día que a todos los que participamos en el proyecto nos encanta. Los alumnos han preparado los juegos con muchísima ilusión, se han repartido las mesas y hoy son los encargados de explicarle a la gente cómo funcionan. Es impresionante la cantera de chavales que tenemos«, señaló.

Juegos que desafían la mente

Eva Gutiérrez, alumna de 2º de Estalmat, se preocupó por explicar a los transeúntes en qué consistía juego de los vigilantes y los puentes. «Consiste en resolver un recorrido con una cuerda a través de distintas habitaciones sin repetir caminos», comentaba. «Queremos que la gente vea que las matemáticas no solo son cálculos, sino también juegos divertidos y desafíos que nos hacen pensar», añade esta joven que ha encontrado en esta asignatura su vocación. «El día de mañana me gustaría estudiar el grado de Matemáticas y luego enfocarme en el diseño gráfico. Yo antes pensaba que los números eran un rollo, pero he aprendido que tienen un lado muy divertido», añade.

Nerea Álvarez, estudiante de tercer año de ESTALMAT, también destacó que «el programa nos ha ayudado a aprender de manera muy amena y a crear un grupo muy unido«. Ella era la encargada de explicar al público el desafío de rapidez mental 'Batalla de Genios', en el que los jugadores debían ir colocando distintas piezas según el resultado de los dados.

El evento atrajo a numerosos curiosos, sobre todo familias con niños. Gustavo Pérez, que descubrió la actividad por casualidad mientras acompañaba a su hijo a intercambiar cromos a la Plaza de España, valoró la iniciativa de forma muy positiva. «Es genial animar así la mañana del domingo. Los chicos nos lo han explicado todo fenomenal y se nota que disfrutan», apuntó.

Berta Martín, madre de Diego, de ocho años, ya conocía la actividad. Allí estaban muy entretenidos mientras colocaban fichas en un tablero. «Venimos siempre porque nos encanta. Mi hijo disfruta mucho con los juegos de lógica y estrategia, y el hecho de que sean los propios alumnos quienes lo expliquen lo hace más especial», señaló la madre, mientras su hijo comentaba que lo que más le gusta de «las mates» es hacer operaciones, «aunque a veces sean difíciles».

Otros que se lo pasaron en grande fueron José Feliciano Borrego y su hijo Alejandro de ocho años. «Es una iniciativa fantástica. Veníamos a cambiar cromos y hemos acabado jugando al dominó y a otros juegos que no conocíamos. Parece que ahora los chavales solo disfrutan con la consola y con pantallas. Actividades como ésta, en la que puedan interactuar entre ellos y con la gente de la calle, son estupendas», señalaron.