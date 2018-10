El juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid denuncia a Anonymous por atribuirle insultos a Puigdemont Florencio de Marcos. / H. S. El magistrado Florencio de Marcos figura en una lista negra difundida por este movimiento y replicada por medios digitales M. J. PASCUAL Valladolid Miércoles, 3 octubre 2018, 22:16

El juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, Florencio de Marcos Madruga, ha presentado una denuncia contra Anonymous y las publicaciones digitales que «han tergiversado» una conversación técnica sobre los delitos de sedición y rebelión mantenida en la intranet judicial, el correo interno que comparten los más de 5.000 jueces españoles. En esa conversación, mantenida a propósito del conflicto catalán y la extradición de Carles Puigdemont, el juez debatía con algunos de sus compañeros sobre la doble tipificación penal de los delitos de sedición y rebelión según los países y, en un momento determinado, «puse como ejemplo el delito de violación, que en España se considera también cuando se introducen objetos en la vagina, mientras que no es así en otros países, donde sería abuso sexual».

En la tergiversación de esa conversación por parte de una publicación en catalán, vilaweb.cat, explica De Marcos, «dice que yo comparo a Puigdemont con un violador». En otro tramo de la misma disertación apuntaba el juez que «el hecho de que en algunos países no sea delito la violación mediante introducción de objetos en la vagina eso no significa que el abusador sexual no sea un hijo de puta, aunque no sea extraditado». Entonces, sostiene, «en esas páginas se me acusa de que yo he insultado a Puigdemont».

En el texto literal de la conversación al que ha tenido acceso El Norte de Castilla, De Marcos Madruga indica, sobre la situación judicial de Puigdemont, que el problema es que el delito está tipificado de manera diferente en Alemania que en España, pero no insulta al expresidente de la Generalitat fugado ni le tilda de violador. Otros medios digitales se han hecho eco de la lista negra de jueces publicada por Anonymous Catalonia, después de que se filtraran los correos de la intranet judicial, que habitualmente se utiliza para intercambiar documentos e información relativa a procesos judiciales en marcha. En la denuncia por injurias y amenazas presentada en el juzgado de guardia, el magistrado,que está recibiendo amenazas en redes sociales, indica que «la manipulación deliberada que hace la organización mencionada como fuente y los medios que lo recogen es clara, palmaria e injuriosa (...) tiene el claro interés de atentar contra el honor, la honesta fama y rigor profesional».