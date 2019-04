El juez ve indicios de que cuatro mandos filtraron preguntas a doce opositores a bombero en Valladolid Bomberos de la provincia intervienen en en un accidente. / EL NORTE El auto cierra dos años de instrucción y recoge que once interinos de Peñafiel, Rioseco y Tordesillas recibieron parte del cuestionario J. SANZ Sábado, 13 abril 2019, 09:04

Las polémicas oposiciones a doce plazas de bombero para los parques de la Diputación, celebradas el 2 de octubre de 2016 en la Escuela de Telecomunicaciones y que fueron impugnadas por cuatro de los aspirantes, aún colean en los tribunales y van camino de sentar en el banquillo de los acusados al entonces jefe del Servicio de Bomberos y a los responsables en aquel momento de los parques de Tordesillas, Medina de Rioseco y Peñafiel, junto a un opositor vinculados a ellos y a once interinos. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 acaba de dictar un auto (de procedimiento abreviado), que viene a cerrar dos años de investigaciones y contra el que aún cabe recurso, en el que recoge que observa indicios evidentes de que los cuatro mandos filtraron días antes del examen una parte de las preguntas que luego cayeron en el mismo a once bomberos interinos de los tres parques citados y a un duodécimo aspirante (empleado de una empresa de formación de bomberos).

La oposición en sí no fue anulada, ya que un primer juzgado, en este caso del ámbito contencioso administrativo, así lo acordó el 27 de julio de 2017 –rechazó el recurso de los cuatro denunciantes–, aunque el propio juez advirtió de la posible existencia de un delito en la actuación de los cuatro mandos del Servicio de Bomberos de la Diputación y de doce de los aspirantes que, al parecer, recibieron parte del test. Así que comenzó entonces una investigación judicial, ya por la vía penal, que acaba de concluir ahora con el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez instructor. Y su contenido es contundente a la hora de confirmar las sospechas de su antecesor y ratificar que «cabe de modo razonable entender que todos los funcionarios interinos de la Diputación (once) que se presentaron al examen conocieron previamente un bloque de treinta preguntas, de las que entraron diez, que les habrían entregado dos días antes (presuntamente) los jefes de sus parques con el aviso de que tenían gran probabilidad de caer en el examen». El jefe del Servicio de Bomberos, J. C. A., había formado parte del tribunal calificador y, siempre según el auto, propuso alguna de las preguntas incluida en el 'lote de treinta' candidatas que habrían recibido los once interinos y el duodécimo aspirante, J. T., al que todos ellos conocerían de la empresa de formación técnica en la que trabajaba.

El juez considera indiciariamente probado (no es aún un auto de imputación) que el 30 de septiembre de 2016 se produjo una reunión en el aparcamiento del estadio José Zorrilla entre el jefe del parque de Medina de Rioseco, J. L. G., y los seis interinos allí destinados en las que les entregó el bloque de treinta preguntas que «tenían gran probabilidad de caer en el examen». Media hora después ocurriría lo mismo en una cafetería de Arroyo en la que quedaron el jefe del parque de Tordesillas, F. A., y dos interinos. El juez considera que los otros tres interinos, destinados en Peñafiel –su jefe era M. A. P. y también es investigado–, acabaron conociendo las preguntas que cayeron en uno de los bloques del test y que todos, salvo uno de ellos, que falló una, hicieron pleno en las diez preguntas.

Sobreseimiento o acusación

Los hechos, en principio, pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa (castigado con multas y penas de inhabilitación) y aún está por ver si se concreta la imputación de los dieciséis investigados. Estos últimos pueden ahora recurrir el auto de procedimiento abreviado en el sentido de solicitar el sobreseimiento de la causa, concretar la acusación (en el caso de la Fiscalía) o pedir nuevas pruebas. Después, salvo un aparentemente improbable archivo, se cerraría el proceso para señalar el juicio