La jueza emplaza a los acusados de la muerte de la niña Sara a depositar una fianza de 150.000 euros

La niña de cuatro años falleció en agosto de 2017 en Valladolid víctima de lesiones y abusos sexuales

EL NORTE Valladolid Martes, 18 septiembre 2018, 21:20

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha decretado la apertura de juicio oral por el procedimiento de jurado popular contra Davinia M.G. y su excompañero sentimental, Robero H.H, por su presunta implicación en el crimen de Sara, la niña de cuatro años hija de la primera que falleció en agosto de 2017 víctima de lesiones y abusos sexuales.

La resolución de la jueza instructora, María Teresa Javato, a través del correspondiente auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, se produce en respuesta a la audiencia preliminar celebrada el pasado día 7 de septiembre.

En la misma, las acusaciones personadas en la causa, el fiscal, las dos populares (Asociación Clara Campoamor y Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tragos (Adavasymt)) y la particular--representa al padre biológico de la pequeña--solicitaron apertura de juicio oral mediante procedimiento de jurado popular, como así ha estimado ahora la instructora, frente al sobreseimiento pedido por las defensas, en concordancia con sus calificaciones en las que interesan su libre absolución.

El auto, contra el que no cabe recurso, decreta además la responsabilidad civil de los dos acusados. Y a tal fin, se les requerie para que presenten fianza, de forma conjunta y solidaria y por iguales partes entre sí, por importe de 150.000 euros, y en caso de no hacerlo «prócedase al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir dicha suma, acreditándose en su caso su insolvencia».

Se emplaza también a las partes para que antes de quince días se personen ante el tribunal competente, en esta caso la Audiencia de Valladolid, para el enjuiciamiento.

Prisión permanente revisable

Las cuatro acusaciones reclaman prisión permanente revisable para Roberto H.H. Además, tanto Fiscalía como las dos acusaciones populares interesan la misma medida para la madre de la niña, con la única diferencia de que la acusación particular del padre biológico solicita la libre absolución de Davinia, para quien no hace petición alguna al considerar que ella no estaba al corriente de la situación y alega que si se hubiera percatado de lo ocurrido habría reaccionado para evitar lo ocurrido.

Fiscalía considera a Roberto H.H. autor material de seis delitos de maltrato con lesiones en el ámbito familiar, un delito de maltrato habitual, otro de violación a una menor de 16 años y asesinato. Mientras, respecto de la madre le imputa los mismos delitos por omisión, así como otro, este en calidad de autora material, de abandono de menores.

Así, la acusación pública interesa para ambos procesados, por el delito de asesinato, prisión permanente revisable, así como por el resto penas que suman para Roberto 24 años de cárcel y 25 para la progenitora de la pequeña, además de 15 años de libertad vigilada una vez salieran de la cárcel.

Por su parte, Adavasymt imputa a los dos encausados un delito de asesinato, seis delitos de lesiones y otro de maltrato, así como un delito continuado de violación en el caso de Roberto y de abandono de menores en el caso de Davinia, con lo que, amén de la petición de prisión permanente revisable para ambos, esta acusación popular pide para la mujer un conjunto de penas que suma 13 años de cárcel y para el que fuera su novio, 24.

Finalmente, la Asociación Clara Campoamor, representada por Luis Antonio Calvo, observa en la conducta de los procesados delitos de lesiones, con petición de un año por cada uno, un delito de lesiones merecedor de cinco años, otro de maltrato habitual por el que solicita tres años, uno de violación a menor de 16 años, con petición de 15 años más, y otro de asesinato, por el que interesa la prisión permanente revisable además de otros 15 años de libertad vigilada una vez que recuperen la libertad.