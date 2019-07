Más de 50 jóvenes limpian el barrio de Parquesol, en Valladolid

Rodrigo, Adrián y Roberto son solo algunos de los chavales que se han reunido en los últimos días en varios puntos de Parquesol para realizar batidas de limpieza. Hoy se ha cumplido una semana desde que empezaron las labores, y desde el descampado cercano al Burger King de Las Lomas han expresado su deseo de concienciar a la población. «Queremos conseguir llamar la atención de otras personas para organizar grupos en su barrio», afirma Rodrigo, «la contaminación nos afecta a todos y entre todos deberíamos conseguir un espacio más limpio».

Los jóvenes aseguran no pertenecer a ninguna asociación y estar muy sorprendidos por la acogida de la iniciativa. «Está claro que hemos llamado la atención, esto se está expandiendo muy rápido», asegura Roberto, y los 180 miembros que ya tiene el grupo de WhatsApp apoyan su declaración. Rodrigo reitera que ya no solo se trata de recoger, sino más bien, de no ensuciar, pero que hasta que eso ocurra, ellos incluso tienen varios turnos, uno por la mañana y otro por la tarde.

Las redes sociales han jugado un papel muy importante en este proyecto, pues es por ellas por las que se ha difundido la convocatoria de las batidas. Como ellos mismos dicen, «las redes no solo sirven para subir fotos y hacer el postureo, también valen para cosas útiles». Cuando Rodrigo pensó esta iniciativa aún había clase y no tenían tiempo para llevarla a cabo, pero cuando estas terminaron y se lo comentó a un amigo, pronto se apuntaron más. Lo que comenzó siendo un grupo de 6 chavales ha ascendido hasta más de 50 jóvenes limpiando a la vez.

«Las redes no solo sirven para hacer el postureo, también valen para cosas útiles»

Pero no pueden hacer todo esto solos. Para «eliminar el sentimiento de egoísmo y procurar que cada uno haga su parte», como afirma Adrián, hay que contar con ayuda. Hace unos días, Rodrigo hizo uso de las redes de nuevo y puso un tweet en el que pedía ayuda al alcalde de Valladolid Óscar Puente para solicitar un camión de basura y que no tuviesen que ir cada poco al contenedor, lo que les hacía perder mucho tiempo: «Me dijo que no había problema, que hablase con el concejal de Salud Pública, y así lo hicimos».

Noticias relacionadas ItsMeAntho, el youtuber vallisoletano que recoge basura en la ciudad

El problema de la contaminación y la basura no es solo de Parquesol, sino que traspasa todas las barreras barreras y se ha convertido en una cuestión a nivel nacional. Según datos del Ayuntamiento de Valladolid, cada habitante de la ciudad produce un kilo de basura al día. Y eso sin contar la que se tira a la calle. De momento en Valladolid no se han formado grupos de limpieza en otros barrios, pero sí han llegado jóvenes a Parquesol desde el centro, la Flecha, Arroyo de la Encomienda y la Rubia para ayudar.

Desde el Ayuntamiento apoyan completamente esta propuesta y la consideran «muy bonita y edificante». Según aseguró José Antonio Otero, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, «es digno de elogio» que unos chavales dediquen su tiempo a recoger basura con total desinterés. Sostuvo que la concienciación de los ciudadanos es vital para un entorno limpio, a lo que Otero añadió que el ser humano muchas veces hace lo que ve en los demás, y que si observa un espacio limpio, seguramente le dé reparo tirar algo al suelo. Por lo contrario, si ve que todo está sucio, no le importará contribuir a ello, pues no es el único que lo hace. Este círculo es lo que muchas veces decide si tenemos un espacio limpio o no, y puede romperse con iniciativas como la de estos chicos.