Las jóvenes lideran la marcha estudiantil: «Fuera el machismo de nuestras aulas» Miles de personas, sobre todo jóvenes, han participado en la marcha estudiantil del 8-M. / ALBERTO MINGUEZA Miles de personas participan a mediodía en la primera manifestación del 8-M. A las 20:00 horas, la convocatoria general saldrá desde Fuente Dorada VÍCTOR VELA VALLADOLID Viernes, 8 marzo 2019, 14:36

«¡Compañeras! ¡Nuestros derechos no se negocian! ¡Queremos un cambio social real!», gritaban, megáfono en mano, las jóvenes encargadas de leer en Portugalete el manifiesto estudiantil 8-M con el que ha concluido, sobre las 13:30 horas, la manifestación matutina del Día Internacional de la Mujer, con las jóvenes como líderes de la marcha.

Miles de personas participaron en la primera gran convocatoria del 8-M en Valladolid, que esta tarde, a las 17:30 horas, celebra una cacerolada en Fuente Dorada y, después, a las 20:00 horas, la manifestación general, también con salida desde el mismo escenario.

Una pancarta de la Asamblea 8-M Valladolid (con el lema 'Por un feminismo de clase interseccional y combativo) abría a las 12:00 horas la marcha, con una abrumadora presencia de jóvenes, pero también la participación de mujeres de todas las edades y hombres, que se sumaron a una comitiva, donde estuvieron presentes asociaciones estudiantiles, sociales y sindicales.

La manifestación recorrió Ferrari, la calle Santiago, Miguel Íscar (ocupada por completo, de punta a punta, en un momento de la marcha) y López Gómez, hasta desembocar en Portugalete, donde tuvo lugar la lectura del manifiesto. «Aquí estamos, con paso firme y un discurso claro, con herramientas y capacidad suficiente para hacer frente a cualquier violencia del sistema», decía el escrito, cuya lectura fue interrumpida en varias ocasiones por aplausos y gritos de '¡Qué viva la lucha de las mujeres!'.

Arriba, lectura final del manifiesto en Portugalete. Debajo, pancarta inicial de la marcha y una joven, durante la manifestación. / ALBERTO MINGUEZA

Las convocantes recordaron que la marcha se inscribe en una jornada de huelga, «convocada en los ejes laboral, estudiantil y de consumo, porque consideramos que no solo nosotras somos las que debemos luchar para eliminar el machismo y abolir el sistema económico que nos oprime. Es muy importante que se cree una conciencia general, incluyendo a los hombres, para que dejen de ser partícipes de estas discriminaciones, también en la parte más invisible de nuestro trabajo: los cuidados».

Durante la marcha, se desplegaron multitud de pancartas y se corearon proclamas como 'No están muertas, las han asesinado' o 'Que no, que no, que no tenemos miedo'.

«Estamos seguras de que todas aquí podemos recordar alguna situación en la que hemos sufrido directa o indirectamente el machismo en nuestras propias carnes. Desde el colegio y el instituto se reproducen los roles de género, los esterotipos y el amor romántico heterosexual como único modelo de relación afectivo-sexual. Hasta la educación superior, donde se ve la tendencia sesgada por el género a la hora de elegir profesión: enfermeras, maestras o trabajadoras sociales, frente a mecánicos, ingenieros o informáticos», se leyó en el manifiesto, que reclamó «la derogación de la LOMCE» y una «educación con perspectiva de género y formación afectivo y sexual, que eduque en valores antirracistas y anticolonialistas». También hubo recuerdo para las mujeres asesinadas y se criticó la brecha salarial, la desigualdad laboral o las amenazas de regresión en los derechos de las mujeres y la lucha por la igualdad.

Reivindicaciones

Portavoces de la Asamblea plantearon una plataforma de diez reivindicaciones que contemplan la derogación de la ley de extranjería y cierre de los CIES; el apoyo al consumo responsable, sostenible y local en detrimento de las grandes multinacionales neocolonialistas; derogación de las reformas laborales; la jornada laboral completa de 35 horas; un convenio justo para trabajadoras del hogar y personas cuidadoras de dependientes; y el reparto justo de tareas del hogar y cuidados porque las mujeres, por «doble jornada» están «doblemente explotadas», lo que explica la brecha salarial y la mayor precariedad, informa Europa Press.

Asimismo, reclaman la conciliación laboral y familiar real; la derogación del Plan Bolonia y la LOMCE; la creación de una asignatura afectivo-sexual y la aplicación «real» de un protocolo contra todas las violencias sexistas, racistas, LGTB, etcétera; tras lo que han expresado el apoyo de las doce reivindicaciones de las huelgas de hambre de «presas en lucha».