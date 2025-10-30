El joven vallisoletano que ha escrito a Rosalía por una curiosa coincidencia y le propone un acuerdo

«Pero si esto a mi me suena», pensó el vallisoletano David Redondo al ver que Rosalía anunciaba su nuevo disco, que tiene como ... elemento principal una imagen que «me pareció directamente mi logo». Este diseñador gráfico de 24 años ha lanzado un vídeo a través de sus redes sociales en las que explica la «curiosa coincidencia» de la imagen de su marca personal con el símbolo que representa a 'Lux', el nuevo disco de la cantante, que saldrá el próximo 7 de noviembre.

El joven vallisoletano se enteró «al instante» porque es fan y suele estar pendiente de los trabajos que saca, así como de las actualizaciones que hace esta en sus redes sociales. «Me salió una publicación en Instagram y me metí», explica Redondo, de ahí acabó en su página web y al actualizarla vio ese símbolo y dijo «madre mía». Y es que la similitud de ambos logos es notable y la única diferencia que hay es que el de Rosalía parece estar hecho a mano alzada, como si fuera un garabato, y el del joven vallisoletano tiene formas más simétricas.

Símbolo de Rosalía Logo de David

El logo de David Redondo fue creado hace casi tres años, pero lo cierto es que no está registrado como una marca personal. Al tratarse de dos sectores muy diferentes -él trabaja de diseñador gráfico y ella en el mundo de la música-, «me han dicho que pueden convivir las dos», señala el joven, porque no intercederían en los proyectos del otro. El suyo tiene un significado personal, «son las inciales de mi nombre con la intención de formar un avatar, una persona», explica sobre las 'fotos de perfil' que aparecen a la hora de crear una cuenta en cualquier red social compuestas por una cabeza y por unos hombros. El de Rosalía permanece en el misterio.

«Lo primero que pensé es que era una coincidencia», pero como todo el mundo le decía que era exactamente igual, tomó la decisión de mandarle un mensaje. «Hola Rosalía, te escribo porque el símbolo de Lux es IGUAL que mi logo personal (soy diseñador gráfico)», comienza diciendo en la misiva. «Entiendo que es coincidencia (aunque hice pegatinas y lo puse en muuuuuchos sitios del mundo)», recalcaba sobre la moda de pegar estos símbolos en diferentes partes para dejar constancia del paso por la zona. Tras unos días de reflexión, y después de que la catalana no haya contestado su mensaje, Redondo ha publicado un vídeo en sus redes sociales «por si ella lo pudiera ver y quisiera colaborar conmigo».

En esta «curiosa coincidencia» no solo están implicados el vallisoletano y la cantante, sino que también se ha visto involucrado el famoso skater sueco Pontus Alv. A raíz de este llamamiento a la catalana, un usuario ha acusado a Redondo de haber copiado el logo de la firma de ropa de skaters del sueco. «Yo no conocía esa marca, no es un parecido significtivo», subraya Redondo, que hace hincapié en que en diseño gráfico «hay muchas coincidencias, muchos símbolos que son parecidos y que conviven». Cree que dentro de su «mundillo» hay que tener en cuenta que «puedes llegar a una idea que crees original y al buscar ves que hay parecidas», pero «no es el caso de mi símbolo», recalca.

Ampliar Firma de ropa del skater sueco.

Al joven le gustaría poder llegar a un acuerdo con la cantante: «Si ella me quisiera 'comprar' el símbolo para que no hubiera malentendidos o confusiones...». Redondo explica que «yo ahora veo cuentas de fans de Rosalía con ese símbolo y veo la mía, y es que sí que se confunden y se puede interpretar que mi cuenta fuera fan».

Ante el silencio de la artista catalana, el joven vallisoletano afirma incluso que no descarta tomar medidas legales, aunque por el momento su objetivo es intentar llegar a Rosalía de alguna forma para alcanzar un acuerdo y así «solventar» esta circunstancia.