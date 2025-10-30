El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

David Redondo, a la izquierda. El Norte

El joven vallisoletano que ha escrito a Rosalía por una curiosa coincidencia y le propone un acuerdo

Sorpresa para el diseñador gráfico David Redondo, de 24 años, al comprobar que su marca personal es casi idéntica a la que la artista ha utilizado para su disco 'Lux'

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:50

Comenta

«Pero si esto a mi me suena», pensó el vallisoletano David Redondo al ver que Rosalía anunciaba su nuevo disco, que tiene como ... elemento principal una imagen que «me pareció directamente mi logo». Este diseñador gráfico de 24 años ha lanzado un vídeo a través de sus redes sociales en las que explica la «curiosa coincidencia» de la imagen de su marca personal con el símbolo que representa a 'Lux', el nuevo disco de la cantante, que saldrá el próximo 7 de noviembre.

