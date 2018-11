Una jornada lectora reúne a 250 personas en Pajarillos Las presentadoras del acto, celebrado este sábado en el centro cívico Zona Este. / GABRIEL VILLAMIL El encuentro, organizado por centros de educación de adultos, congrega a apasionados a la lectura de Valladolid, Zaragoza, Murcia y Madrid VÍCTOR VELA VALLADOLID Sábado, 17 noviembre 2018, 19:55

«¿Quieres que te diga la verdad?», pregunta Begoña Berzosa, con la voz en un susurro, como si preparara la escena antes de destapar un secreto vital. «Yo no había leído nunca. En mi época, casi no íbamos al colegio. Con siete años me puse a trabajar. Y luego no tuve tiempo para aprender bien. Me defendía malamente. Iba al banco con miedo porque no sabía lo que firmaba. Me cohibía mucho hablar con la gente». Hasta que se jubiló. Era cocinera en la cafetería Molinero. Lejos de cazuelas y fogones, con las jornadas de ocio que antes nunca pudo disfrutar, halló refugio en las letras. Se apuntó a educación de adultos en el centro cívico Esgueva. Comenzó a leer. A pasear su mirada por líneas de tinta. A descubrir nuevos mundos.

«¿Sabes la alegría que supone para mi leer un libro? ¡No te puedes imaginar la satisfacción! Y también escribir. Todavía lo hago con faltas de ortografía. Pero me siento tan bien...», cuenta Begoña, quien ayer participó en la séptima edición de la Jornada Lectora, un encuentro que reunió este sábado en el centro cívico de Pajarillos a más de 250 participantes en grupos de lectura y de educación de adultos de Valladolid (a través de Feceav y Fundación Rondilla), Zaragoza, Murcia y Madrid.

El objetivo de estos encuentros, que cuentan con el respaldo del Ministerio de Cultura, es «celebrar la lectura», explica Marga Julve, secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Educación de Adultos. Para ello, se une a «personas que no han leído nunca y que empiezan a hacerlo con otras que son verdaderas apasionadas. Se crea un ciclo de motivación del que todas salen beneficiadas». José Manuel Belmonte, de la asociación Traperos de Emaús, (Murcia), cuenta que la lectura (en su caso a través del teatro) la ha servido para ganar «creatividad, soltura, también riqueza de expresión para enfrentarse a una entrevista de trabajo».

Entre los asistentes, Alec Enzo Ferraro o Diandra Sanclemente, dos jóvenes que han descubierto la poesía de la mano de la FundaciónAdunare, en Zaragoza. O Clarisa Domínguez, de la tertulia literaria de La Rondilla. «Los libros rompen toda convención. No importa el físico ni nada por estar gordo, mira 'Los pilares de la tierra'», bromean las presentadoras de un acto que contó con representaciones teatrales y el cruce de experiencias e iniciativas lectoras.