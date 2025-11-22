El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Última reunión del Consejo de Administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, el pasado mes de octubre. Alberto Mingueza

La jornada decisiva sobre la integración ferroviaria se retransmitirá en directo

Ayuntamiento, Junta, Adif y Renfe acuerdan, tras la petición de una plataforma vecinal, que se emitan la comisión de seguimiento, el consejo de administración y la junta general de accionistas

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:25

Comenta

La jornada decisiva en la vida del convenio de integración ferroviaria de Valladolid se celebrará el lunes «con luz y taquígrafos», como pedía la Plataforma ... por la Integración. Ayuntamiento, Junta, Renfe y Adif han acordado que se emitan en directo las tres reuniones, que en realidad obedecen a lo mismo y están conformadas por los mismos asistentes. A las 16:30 horas, la Comisión de Seguimiento del convenio. A las 17:00, el Consejo de Administración. Y a las 17:30, la Junta General Extraordinaria de accionistas.

