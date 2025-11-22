La jornada decisiva sobre la integración ferroviaria se retransmitirá en directo

La jornada decisiva en la vida del convenio de integración ferroviaria de Valladolid se celebrará el lunes «con luz y taquígrafos», como pedía la Plataforma ... por la Integración. Ayuntamiento, Junta, Renfe y Adif han acordado que se emitan en directo las tres reuniones, que en realidad obedecen a lo mismo y están conformadas por los mismos asistentes. A las 16:30 horas, la Comisión de Seguimiento del convenio. A las 17:00, el Consejo de Administración. Y a las 17:30, la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Cada una de ellas contendrá un paso relevante.

En la Comisión de Seguimiento, tras la aprobación del acta de la reunión anterior, Adif pedirá la resolución del convenio por entender que el Ayuntamiento de Valladolid ha incumplido sus obligaciones al no abonar en 2024 la cuota correspondiente.

En el Consejo de Administración se aprobará la última certificación de obra pendiente de Labradores y Panaderos y se nombrará a los auditores para los ejercicios 2025, 2026 y 2027. A continuación se informará «sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad Valladolid Alta Velocidad» contra el intento del Ayuntamiento de abonar en diferido, en 2025, en torno a una décima parte de los 11 millones de euros que debía aportar en 2024 (1,23 millones) y que decidió aplazar por entender que existía «silencio administrativo» al respecto. El recurso «ha recaído en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Valladolid», explican en la convocatoria.

En la Junta General Extraordinaria, por último, se deliberará y aprobará, «si procede», la disolución de la sociedad, la apertura del periodo de liquidación y nombramiento de liquidadores.

En todo este procedimiento, cabe destacar que la petición de resolución del convenio se puede ejecutar de forma unilateral por cualquiera de los socios si entiende que ha habido incumplimientos por parte de otro. Si luego no hay acuerdo, se judicializará el proceso.

En el caso de la propuesta de disolución y liquidación de la sociedad sí habrá votación. Junta y Ayuntamiento, llegado ese momento, se opondrán y Renfe y Adif la apoyarán. Ese empate deberá dirimirse, en todo caso, en los tribunales.