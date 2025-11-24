'Jinetes' en acorazados y con titulación civil: los 175 años de transformación de la Academia de Caballería

Jenifer Santarén Valladolid Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:47 Comenta Compartir

De los caballos a los acorazados. De la formación militar a la doble titulación, castrense y civil. Son profundas las transformaciones experimentadas durante los 175 años de la Academia de Caballería, cuya actividad encierra, principalmente, el majestuoso edificio que corona el Paseo de Zorrilla, el establecimiento «General Shelly», escenario de una de las fotos más turísticas de Valladolid. Pese a lo icónico, lo que pasa de puertas para adentro es todavía para algunos un misterio. Por ejemplo, que su interior también es visitable y que en sus entrañas alberga un museo histórico, lugar de peregrinación para escolares y para todo aquel interesado en conocer el pasado y presente de un centro en el que se labra el futuro y presente de la Caballería del Ejército de Tierra.

En lo estrictamente militar, que su actividad docente también se imparte en el acuartelamiento Teniente Galiana, en el Pinar de Antequera, que alberga la residencia para los cadetes de los primeros cursos de suboficiales y el campo de entrenamiento para la técnica militar de todas las formaciones. Sus extensas instalaciones guarecen unos 40 carros de combate, donde los alumnos aprenden a desentrañar el interior de un cañón y su montaje sobre un VEC, por sus siglas, Vehículo de Exploración de Caballería, el más básico de todos los que manejan.

Por esta escuela para militares, fundada en 1850 en Alcalá de Henares y trasladada dos años después a sus actuales instalaciones en las bases vallisoletanas, pasan cada curso en torno un centenar de alumnos entre las tres enseñanzas que imparten. Por sus puertas han desfilado ya medio centenar de promociones para su incorporación a la escala de suboficiales (que comprende, entre otros rangos, el de sargento) y la 81ª de cadetes en formación para su ascenso a alféreces, el puesto de entrada al rango de oficiales.

«La Academia de Caballería se dedica fundamentalmente a la formación de alumnos, tanto para oficiales como suboficiales. A parte de perfeccionar la del personal que ya ha egresado de las academias, tanto capitanes, tenientes como suboficiales», detalla el teniente coronel Severiano González Pimienta, al frente de la jefatura de un centro que durante este curso cuenta con «un total de 90 alumnos». 65 de segundo y tercero de suboficial y otros 25 futuros oficiales, que se especializan durante un año en el mando de los escuadrones del arma. Todos ellos procedentes de las academias generales de Zaragoza y Lérida. Durante su paso por Valladolid, profundizan en los conocimientos necesarios para desempeñarse en las unidades de Caballería, dedicadas al «reconocimiento del terreno y a la búsqueda de información».

«Lo que aprenden los alumnos es a moverse por el terreno para buscar esa información y reconocer el lugar y al enemigo, en beneficio de infantería», precisa, sobre el contenido de unos planes de estudio que en la actualidad duran tres y cinco años, respectivamente, aunque en el caso de los oficiales, su estancia en las aulas se reduce a dos -uno en Zaragoza y otro en Valladolid- si estos ingresan al Ejército con una titulación universitaria, fruto de la equiparación de las enseñanzas que se llevó a cabo con el Plan Bolonia en 2010.

«La formación antes era totalmente militar, aunque había diferentes ramas del conocimiento que eran civiles, como las matemáticas, la física o el derecho. Con el paso de los años se decidió que era necesario integrarse dentro de la enseñanza civil», detalla el teniente coronel. Ahora, al salir de estas aulas, los oficiales se gradúan en Ingeniería de Organización y pronto lo harán en la nueva carrera de Seguridad y Defensa. Mientras que los suboficiales hacen lo propio con un título de formación profesional superior en Asistencia a la Dirección.

La profunda transformación, no ha pasado por la equiparación de sexos. El alumnado sigue siendo eminentemente masculino, aunque hace ya 31 años que salió de sus aulas la primera mujer sargento de Caballería, 17 desde que egresara en 2008 la primera teniente. En los actuales cursos, solo cuatro forman parte del alumnado de la escala de suboficiales. Esperan, eso sí, que la tasa mejore y el número ascienda hasta las 12 con el ingreso, el próximo mes de enero, de otros 52 alumnos de la nueva promoción de suboficiales.

De picaderos a simuladores

Lo que sí ha permanecido inalterable al paso del tiempo es el espíritu jinete, dos palabras que para el coronel Ernesto de Nogales, secretario del Arma, encierran la esencia de una Caballería que ya no se mueve a caballo, pero que conserva sus valores. «Audacia, acometividad, iniciativa, espíritu de sacrificio y disciplina», desgrana el coronel, a la par que repasa algunos de los hitos que han marcado la evolución de estos regimientos.

Especialmente relevante fue la década de los 40. «A partir de aquí hubo muchos cambios. Se va abandonando el caballo y se va mecanizando», rememora, sobre la llegada de la primera asignatura, en 1948, de «motores y conducción de vehículos». En el 1957 la de carros de combate. Y en el 66, la primer adaptación al sistema universitario, con la exigencia de un curso de ingreso. Una evolución histórica que se ve reflejada en sus instalaciones. Las antiguas cuadras y picaderos albergan ahora simuladores sobre manejo de acorazados, técnicas de tiro o ejercicios tácticos.