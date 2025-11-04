Jesús Julio Carnero se encuentra en el Senado con la batalla de las zonas de bajas emisiones

Es ya evidente que, además de la inmigración como tema nuclear y de ámbito nacional, Vox va a hacer de la zona de bajas emisiones ... el argumento principal a nivel más local. Lo dejaba entrever Santiago Abascal en la entrevista con El Norte hace dos semanas y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se lo va a encontrar en forma de moción en el Pleno y se lo ha topado en el Senado en la Comisión de Transportes, que él preside.

Durante la sesión del lunes, la Comisión tenía que ratificar la ponencia y dictaminar sobre el proyecto de ley, que ahora debe volver al Congreso. Y allí Carnero pudo comprobar hasta dónde llega la beligerancia de Vox con este asunto. Los de Santiago Abascal propusieron un veto. La defendió la senadora Paloma Gómez, que calificó el texto como de «carácter ideológico». Incluso después de la introducción de enmiendas durante su tramitación porque, aseguró, «han dado como resultado una ley aún más lesiva para los intereses nacionales, al reforzar su sesgo ideológico, aumentar la burocracia y consolidar una visión restrictiva y punitiva de la movilidad».

Los argumentos de Vox apuntan específicamente a «la obligación de establecer zonas de bajas emisiones, que restringen la circulación en miles de municipios y castigan a quienes no pueden adquirir un nuevo vehículo o un vehículo eléctrico».

El grupo popular se opuso al veto. Un voto que Vox aprovecha para ver de nuevo la «alianza de la Agenda 2030» y la pinza PP-PSOE, en ese cruce habitual entre unos y otros sobre las respectivas 'pinzas' interesadas en el que los populares hablan del entendimiento PSOE-Vox, los socialistas observan un pacto PP-Vox y los de Santiago Abascal, una conjunción PP-PSOE. El senador popular Francisco Martín defendió, por un lado, las enmiendas introducidas. «¿De verdad creen ustedes que no merece la pena que saquemos adelante un conjunto de enmiendas que pueden beneficiar a tantos compatriotas nuestros? ¿O no será más bien que están ustedes mirando por su estricto interés partidista y no por el interés general de los españoles?», acusó a los de Vox.

Por otro lado, el PP recordó que la «aritmética parlamentaria» en el Congreso ha variado desde que se aprobó en primera instancia el proyecto de ley, el pasado día 8 de octubre. Entonces Junts aún mantenía un acuerdo parlamentario con el Gobierno. Ahora ya no. «El hecho de que Junts haya pasado a la oposición hace que lo que hoy hablemos, consensuemos, pactemos y aprobemos en esta Cámara, dentro de unas pocas semanas, pueda convertirse en derechos legalmente blindados en beneficio de la movilidad de los ciudadanos de nuestro país. Por eso le decimos que no terminamos de entender este veto, sinceramente», señaló Martín Bernabé.

Y aquí entró el argumentario central del PP en su batalla preelectoral con Vox desde que los de Abascal rompieron los pactos en los ejecutivos autonómicos. «Hace dos años nos exigieron entrar en todos los Gobiernos autonómicos del PP y, nueve meses después y sin dar explicación alguna, se fueron dando un portazo, y las consecuencias las tenemos encima de la mesa. En Extremadura se han adelantado las elecciones ante el voto en contra de Vox y del PSOE a los presupuestos. En Aragón y Baleares estamos en la misma tesitura, dado que PSOE y Vox están en contra de la propuesta de cuentas públicas», señaló Francisco Martín. Que se olvidó de mencionar Castilla y León, territorio en el que los presupuestos empiezan a tramitarse ahora con mucha incertidumbre respecto al resultado final y donde se celebrarán elecciones en marzo.

A finales de mes se celebrará el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Valladolid. Vox ha anunciado que llevará mociones en todas las instituciones respecto a las zonas de bajas emisiones y Abascal ha manifestado su intención de defender que se anulen «todas las multas» impuestas, y señaló específicamente a Valladolid.

Este miércoles hay Pleno en el Senado. Jesús Julio Carnero tendrá que votar. Y Vox, por voz de su portavoz Pepa Millán, ya ha dejado claro que insistirá en su petición de vetar este proyecto de ley de movilidad sostenible. Millán puso como ejemplo de ciudad que ha aplicado la zona de bajas emisiones, curiosamente, a Madrid, gobernada por el PP. «El alcalde prometió que derogaría Madrid Central, fue el eje de su campaña electoral, y acabó ampliando el Madrid Central de Manuela Carmena. La famosa libertad del PP no es más que un muro infranqueable para los españoles con menos recursos». La campaña de Vox contra las zonas de bajas emisiones, que identifica con PP y PSOE, muestra una tendencia al alza.