Furgonetas Daily en el interior de la planta de Iveco en Valladolid. Alberto Mingueza

Iveco valora prorrogar el ERTE en la fábrica de Valladolid a 2026

La medida aún no ha sido comunicada a los sindicatos, que siguen dando pasos de cara a la negociación del convenio

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:26

Iveco está valorando prorrogar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que está aplicando en su fábrica de Valladolid más allá del próximo 31 ... de diciembre, que es cuando estaba previsto que concluyera. Esto supondría confirmar la atonía de los pedidos en un mercado muy volátil, que en los últimos tiempos se ha visto resentido. En torno al 90% de los mil empleados de la multinacional en la ciudad ensamblan la furgoneta Daily en su versión chasis cabina, mientras que el 10% restante se dedica al montaje de las cabinas para camiones.

