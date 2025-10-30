El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de la Policía Municipal de Valladolid. Iván Tomé

Valladolid

Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa

El hombre, vecino del docente, entró en un centro de estudios de la calle Gabilondo y le increpó delante de los alumnos

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:51

Comenta

Momentos de tensión se han vivido en la mañana de este lunes en un centro de estudios de la calle Gabilondo de la capital vallisoletana ... después de que un hombre irrumpiera de forma violenta en el interior para acusar a un profesor de haberle roto el cristal de una de las ventanas de su casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  5. 5

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  6. 6

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  7. 7

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  8. 8

    Los héroes vallisoletanos de la dana, un año después
  9. 9

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  10. 10 Detienen a un hombre en Soria después de hallar muerto a su padre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa

Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa