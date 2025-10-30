Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa

Momentos de tensión se han vivido en la mañana de este lunes en un centro de estudios de la calle Gabilondo de la capital vallisoletana ... después de que un hombre irrumpiera de forma violenta en el interior para acusar a un profesor de haberle roto el cristal de una de las ventanas de su casa.

Los hechos se han desarrollado minutos antes de las 10:00 horas del 27 de octubre, momento en el que una persona ha entrado al centro concertado Gregorio Fernández dando voces y con la única intención de hallar a un docente en particular.

Tras encontrar al profesor, que en ese momento se encontraba en una de las aulas con más alumnos, le ha recriminado y le ha insultado, al parecer, por tirarle una piedra y quebrarle una de sus ventanas, pues los dos son vecinos de la urbanización Santa Ana.

Una patrulla cercana

Esa situación tensa fue comunicada a una patrulla de la Policía Municipal que en ese momento se encontraba en la calle Peral, a escasos metros del centro educativo, mientras completaba labores de retirada de vehículos estacionados (estaba cortada por la renovación de la red de abastecimiento). De manera urgente se trasladaron al Gregorio Fernández, si bien ya se encontraron una escena tranquila.

En ese instante se les tomaron los datos a los dos implicados, tanto al profesor como al asaltante, y se les detalló por si alguno de los dos querían denunciar ante la Policía Nacional los hechos.

Tras el incidente, el hombre abandonó el centro de forma voluntaria, mientras la jornada lectiva continuaba en las aulas.