Investigan a una mujer que se hizo pasar por otra persona al contratar cuatro líneas de móvil La supuesta autora de un delito de usurpación de estado civil es M. G. A., de 41 años de edad y vecina de Valladolid EL NORTE Valladolid Viernes, 23 noviembre 2018, 11:58

La Guardia Civil investiga a una persona por un delito de usurpación del estado Civil

La ahora investigada, se hizo pasar por otra persona, contratando cuatro líneas de telefonía móvil, a nombre de la misma.

Valladolid a 23 de noviembre de 2018. La Guardia Civil de Valladolid, Puesto Principal e Zaratán, ha procedido a investigar a M.G.A., de 41 años de edad y vecina de Valladolid, como supuesta autora de un delito de usurpación de estado civil

Las investigaciones se iniciaron el pasado 03 de julio, tras tener conocimiento por denuncia presentada en el Puesto Principal de Laguna de Duero, del robo con fuerza de un teléfono móvil valorado en 419 euros del interior de un establecimiento dedicado a la venta de estos terminales.

Realizadas las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos, se llega al conocimiento de que ese móvil estaba siendo utilizado tras el robo. Averiguada la identidad de la persona que estaba utilizando el citado móvil y una vez que se localizó la misma, resulta ser una persona residente en la provincia de Madrid y que manifestó no haber contratado nunca la línea telefónica que figura a su nombre y no tener ninguna relación con la localidad de Valladolid ni conocer a ninguna persona en esta localidad, por lo que acto seguido presentó denuncia por delito de usurpación del estado civil y manifiesta que se han contratado tres líneas móviles y una fija a su nombre de las que no tenía conocimiento.

Continuando con las averiguaciones, fue localizada la persona que estaba haciendo uso de las cuatro líneas telefónicas contratadas a nombre de la persona anteriormente citada y se procedió a tomarle manifestación, reconociendo ser quien realizó la contratación y grabación de voz de los contratos, haciéndose pasar por la titular.

Asimismo, de los indicios obtenidos de la declaración de la investigada se averiguó la identidad de la persona que realizó la sustracción del teléfono móvil en el establecimiento comercial y que corresponde a una anterior pareja de la misma.

Las diligencias han sido instruidas por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Zaratán, continuando con la práctica de gestiones, encaminadas a la posible localización del supuesto autor material de la sustracción del terminal móvil.