Investigan a un hombre por el robo de dos relojes de una tienda de deporte en Arroyo Interior del establecimiento donde se produjo el hurto. / F. J. Se trata de un delito leve de hurto, al no sobrepasar los 400 euros, aunque deberá presentarse ante la autoridad judicial JOTA DE LA FUENTE Arroyo de la Encomienda Miércoles, 17 abril 2019, 18:34

A las 14:00 horas del día de ayer, la policía local de Arroyo recibió un aviso del personal de Decathlon informando de que un hombre, de unos 59 años de edad, había sustraído dos relojes del establecimiento.

Personada la patrulla en el lugar, identificaron al varón que había realizado la sustracción, no procediendo la detención ya que se trataba de un delito leve de hurto al no sobrepasar los 400 euros como establece la norma penal, por lo que el presunto autor quedó en libertad con la figura de investigado no detenido por delitos leves, informando al identificado que deberá presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.

Destacar que, desde la apertura de las superficies comerciales en Arroyo, este tipo de actuaciones se ha incrementado sustancialmente para las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúan en Arroyo, tanto para la propia Policía Local como para la Guardia Civil.