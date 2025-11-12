Investigado por romper la tragaperras del bar de un familiar tras perder más de 1.000 euros

El Norte Valladolid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:53 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional investigan a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras esclarecer los hechos ocurridos el pasado 28 de octubre en un establecimiento hostelero de Valladolid. Según la denuncia inicial presentada por la responsable del local, entre las 14:15 y las 15:10 horas -franja en la que el negocio permaneció momentáneamente sin vigilancia-, autores desconocidos habrían accedido al interior del bar, forzando una de las máquinas tragaperras. La puerta de acceso no presentaba signos de forzamiento, por lo que se barajó la posibilidad de que hubiera quedado abierta por descuido.

El interior del local no mostraba signos de desorden, si bien el único indicio de intrusión la fractura en el dispositivo recreativo. No se pudo determinar en ese momento si se había sustraído dinero en efectivo. El establecimiento carece de cámaras de videovigilancia, lo que dificultó inicialmente la identificación de los autores. Sin embargo, durante la investigación se detectó una discrepancia entre el horario declarado por la denunciante y el facilitado por la empresa operadora de la máquina, que situaba la manipulación antes de las 14:13 horas.

Las pesquisas permitieron esclarecer que los hechos no se correspondían con lo manifestado en un primer momento. En realidad, la máquina fue violentada por un familiar de la denunciante, quien previamente había introducido en ella una cantidad cercana a los 1.000 euros. Tras perder dicha suma, el individuo regresó al local provisto de un martillo y un cincel, fracturando la carcasa lateral de la máquina para acceder al dinero en su interior y abandonó el lugar tras la llamada de la responsable del establecimiento a la Policía Nacional de Valladolid.

Una vez finalizadas las diligencias policiales han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.