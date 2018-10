«Si no se hubiera investigado contra el cáncer, no estaríamos aquí» Noelia y Samuel, en el encuentro previo de la Marcha contra el Cáncer. / HENAR SASTRE Dos vallisoletanos golpeados de adolescentes por la enfermedad colaboran en la marcha solidaria del domingo VÍCTOR VELA VALLADOLID Sábado, 27 octubre 2018, 12:22

No se conocían. Sus vidas nunca se habían cruzado pese a tantas cosas en común. Los dos superaron un cáncer en la adolescencia. Los dos vieron cómo los que iban a ser los mejores años de su vida se convirtieron en los peores. Los dos tienen palabras entrañables para Luciano Guerras, el hematólogo que en el Clínico compartieron sin saber. Los dos agradecen el apoyo de sus familias, que tan mal lo pasaron entonces. Los dos dicen hoy que aquello les enseñó a mirar la vida con otros ojos. Los dos colaboran con la Asociación Española Contra el Cáncer. Los dos, Noelia y Samuel, tienen sin conocerse tantas cosas en común que hasta se sorprenden cuando dicen su nombre completo. Samuel Vaticón González (Valladolid, 1982). Noelia Fernández Baticón (Valladolid, 1980). Un mismo apellido con solo una letra mutada. Vaticón, Samuel. Baticón, Noelia. Y, en los dos casos, el cáncer en el recuerdo.

Samuel nunca olvidará aquel envenenado regalo de Reyes que le dejaron en casa cuando tenía 16 años. Un dolor de muelas horroroso que ni siquiera le permitió probar el roscón. Poco después vendría el malestar en la espalda, los fuertes pinchazos en el costado izquierdo. Ni el médico ni el internista vieron nada raro.«Pero mi madre se puso pesada, insistió en Urgencias y en la analítica descubrieron que algo no iba bien». Ese mismo día quedó ingresado en el Clínico. A la mañana siguiente le bajaron a hematología, le hicieron la primera punción de muchas. «En el momento no me lo dijeron. Yo tenía 16 años pero no era tonto.Cuando mi madre me lo vino a explicar, le dije:'Mamá, sé que tengo cáncer, lo que me interesa saber es si tiene cura». Recuerda Samuel que esa fue la misma pregunta que le hizo al médico. «Yo estaba cenando cuando vino el doctor. ¿Tiene cura?Me dijo:'El 50%depende de la medicina y el 50%de ti'. Yle contesté:'Pues entonces ya estoy curado'. Y seguí cenando.Tal vez hablé desde la inconsciencia de los 16 años.Pero yo soy muy cabezón y sabía que el cáncer no iba a poder conmigo. Si vomitaba, yo volvía a comer. Nunca bajé los brazos», rememora Samuel. «Lo pasé mal con el pelo. no quería que me raparan. Al peluquero del Clínico le dije que me lo dejara al tres. El doctor Guerras, que ha sido una inspiración para mí, me insistió en que me rapara. No le hice caso y al día siguiente la almohada estaba llena de pelo. Ese mismo día, el doctor llegó con la cabeza rapada». Samuel perdió dos años de instituto, pero dice que su estancia en el hospital le sirvió de mucho. «Lo digo porque estoy vivo, porque lo he superado, pero también de lo peor saco algo positivo.Eso me llevo. Leí mucho.Hablé con mucha gente. Me enseñó a conocer a los demás. Para mí fue una escuela. Perdí esos años de fiesta en los que sales con 16 años, pero parte de mi carácter actual viene de ahí». Samuel es hoy nutricionista e imparte, junto a la AECC, charlas sobre los beneficios de una buena alimentación para prevenir el cáncer.

Con 19 años, Noelia notó que se cansaba de más. No era normal tanta fatiga ni había motivo aparente para ella. La analítica descontrolada reveló que algo extraño pasaba. Las pruebas detectaron después una «masa enorme» en el tórax que no se podía operar. Linfoma de Hodgkin, le diagnosticaron. «Fue muy duro. Estuve once meses con quimio y radio. La vida me dio un golpe enorme cuando estaba empezando a vivir, era una niña casi que había comenzado la Universidad (EducaciónSocial)», recuerda hoy, también con palabras emotivas para su hematólogo, para Luciano Guerras, el mismo doctor que se rapó el pelo por Samuel y al que Noelia agradece tanto cariño y franqueza. «Fue muy sincero, desde el principio me dijo que el tratamiento sería duro». Y lo fue. «Por muy fuerte que seas, la cabeza siempre piensa por ti. La pregunta que te haces siempre es por qué. Yseamos sincero, lo primero que piensas es que te vas a morir. Eso es inevitable. Pero afortunadamente cada vez hay más detección precoz, más supervivencia, más investigación». Hace tres años, un nuevo susto golpeó a Noelia.Cáncer de mama. «Lo viví con tanta rabia, después de 15 años, otra vez. Me lo tomé peor, claro. ¡Otra vez a mí!Sin antecedentes en la familia».Le operaron el pecho. Está en revisión controlada. «Estamos aquí gracias al tratamiento, pero vaya tralla. Al final, lo que salva es la investigación. Si hace 30 o 40 años no se hubiera investigado, no estaríamos aquí». Por eso, concluyen, es tan importante la marcha de este domingo.