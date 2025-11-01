El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos mujeres llevan flores a una tumba del cementerio de El Carmen.

Ver 15 fotos
Dos mujeres llevan flores a una tumba del cementerio de El Carmen. Alberto Mingueza

Valladolid

Una inversión de 1,5 millones pavimentará los caminos de tierra del Cementerio de El Carmen

Los vallisoletanos desafían a la lluvia para rendir tributo a sus seres queridos

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

Un Día de Todos los Santos bajo los paraguas para protegerse de la fina lluvia que ha acompañado el tributo de los vallisoletanos a los ... seres queridos que ya no están. La ciudad ha cumplido con la tradición de visitar a sus difuntos, adecentar las tumbas y decorarlas con flores a pesar del sirimiri que ha marcado esta jornada. Como es habitual, parte de la corporación municipal, encabezada por el alcalde y acompañada por el arzobispo, Luis Argüello, se ha acercado al cementerio de El Carmen para cumplir con este homenaje, que ha incluido a los vecinos más ilustres de la ciudad y los policías locales y bomberos que perdieron la vida en acto de servicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  2. 2

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  3. 3 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  4. 4

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  5. 5

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  6. 6 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  7. 7

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  8. 8

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  9. 9

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  10. 10

    Las obras de Aquavall en el antiguo paso a nivel colapsan la salida del polígono de Argales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una inversión de 1,5 millones pavimentará los caminos de tierra del Cementerio de El Carmen