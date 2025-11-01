Una inversión de 1,5 millones pavimentará los caminos de tierra del Cementerio de El Carmen

Un Día de Todos los Santos bajo los paraguas para protegerse de la fina lluvia que ha acompañado el tributo de los vallisoletanos a los ... seres queridos que ya no están. La ciudad ha cumplido con la tradición de visitar a sus difuntos, adecentar las tumbas y decorarlas con flores a pesar del sirimiri que ha marcado esta jornada. Como es habitual, parte de la corporación municipal, encabezada por el alcalde y acompañada por el arzobispo, Luis Argüello, se ha acercado al cementerio de El Carmen para cumplir con este homenaje, que ha incluido a los vecinos más ilustres de la ciudad y los policías locales y bomberos que perdieron la vida en acto de servicio.

Fuera de la comitiva oficial, el tránsito de visitantes fue más flojo que otros años, según confirmaba Joana Cocho, de Flores Tere, un puesto con cien años de historia en El Carmen. No puede haber mejor termómetro. «La lluvia ha desanimado un poco a la gente, esperemos que mañana cambie la cosa porque parece que va a hacer algo mejor», confiaba esta comerciante. Como es habitual, los claveles, a doce euros la docena, y las rosas, a cuatro la unidad, siguen siendo protagonistas en los ramos que eligen las familias para homenajear a los suyos. Entre ellas, la de Nuria Lucas, que todos los 1 de noviembre lleva a sus progenitores, ya mayores, a recorrer seis tumbas de hermanos, abuelos y otros parientes. «No faltamos nunca», subrayaba tras comprar dos ramos a Joana.

A las puertas del camposanto y antes del acto, Jesús Julio Carnero aprovechaba para anunciar el inicio de una obra en este espacio de referencia para miles de vallisoletanos. El Ayuntamiento invertirá 1,5 millones de euros para pavimentar los caminos que aún permanecen en tierra en la parte histórica de la principal necrópolis de la ciudad. Los trabajos comenzarán el año que viene con una primera partida de 200.000 euros y en total se desarrollará en una hectárea del área más antigua y donde los daños son mayores. No obstante, la intención es continuar luego con el resto, según avanzaba el responsable de Nevasa en el equipo de Gobierno, el edil Alejandro García Pellitero.

La intervención, explicó el regidor, tiene como objetivo mejorar los paseos de tierra existentes, manteniendo las cunetas naturales que canalizan el agua de forma tradicional, así como sustituir los árboles secos por nuevas especies y ajardinar algunas zonas interiores. Mejorar la accesibilidad y ordenar las circulaciones con respeto a este recinto con historia, que cuenta con 40.000 unidades de enterramiento, es la finalidad. «Tiene un gran valor histórico y emocional para la ciudad y nuestro compromiso es cuidarlo y adaptarlo a las necesidades actuales sin perder su carácter y serenidad», explicó Carnero.

En este momento, algunas de estas sendas presentan zonas muy irregulares, que generan charcos y baches, que provocan que el recorrido no sea todo lo cómodo que debería. En 2016 ya se acometió una obra para reparar los hundimientos que se registraban en algunas áreas del camposanto. Aquellos arreglos afectaron a una extensión de 4,4 hectáreas, lo que supone el 14% de la superficie de la principal necrópolis de Valladolid, que supera los 30.000 metros cuadrados.

Arrancó la visita de los concejales con un homenaje ante la lápida del policía local Daniel Prieto, el agente que fue asesinado a tiros en 1987 en Puente Duero por el conocido delincuente Juan José Garfia cuando, tras robar un coche, se disponía junto a su hermano a atracar un banco. Allí, Argüello rezó un responso por los que dedican sus vidas a los demás. Posteriormente, la comitiva se dirigió al Panteón de los Ilustres donde tuvo lugar el acto principal. Tres músicos rindieron homenaje a estos difuntos y a continuación Argüello ensalzó su capacidad de creación.

Vox se desmarca

Fue en la siguiente escala en la que los dos representantes de Vox -la primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, y el concejal de Comercio, Víctor Martín- se desmarcaron del recorrido. No acompañaron al resto al memorial en honor a los represaliados por el régimen franquista. Allí, el alcalde y varios concejales del PP y y el PSOE depositaron claveles para recordar a esta víctimas de la Guerrra Civil y la dictadura. El arzobispo aprovechó esta parada para hacer un llamamiento a la concordia y a la reconciliación en un momento complejo de la historia, con graves conflictos bélicos en diferentes partes del mundo.

Desde allí, el alcalde y el resto de miembros de la corporación se desplazaron al cementerio de Las Contiendas donde, como es tradicional, depositaron flores en las tumbas de los dos bomberos fallecidos en el incendio de la discoteca Siete Siete, que tuvo lugar el 6 de octubre de 1996. Es en este camposanto donde el Ayuntamiento acaba de estrenar unas obras de remodelación que han mejorado de manera importante las instalaciones. Con una inversión de 2,5 millones de euros, se han renovado las salas de velatorio, se ha acristalado todo el espacio para mejorar el confort de familias y visitas y se ha creado un jardín para el depósito de cenizas, entre otras mejoras.

El alcalde ha confirmado que ya se está trabajando en el proyecto para habilitar, en una parcela contigua fuera del recinto del cementerio, una reserva para el enterramiento de mascotas. El espacio contará con capacidad para 1.800 animales y con un espacio verde para el depósito de las cenizas de los animales de compañía.