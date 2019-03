Las instrucciones sobre la atención médica al final de la vida bajan el 33% en Valladolid

«En la sociedad del bienestar, la muerte es un fracaso»

Muchas personas que sí se han planteado alguna vez que la vida acaba, y más cuando existe un proceso de enfermedad avanzada, piensan que dejar un documento escrito podría generar confusión si luego quieren cambiarlo, por lo que la incertidumbre juega un papel destacado a la hora de elaborar y registrar las instrucciones previas. Frente a eso, desde SECPAL «se propone la Planificación Anticipada de Cuidados como un proceso evolutivo de toma de decisiones en el que el paciente, en función de sus valores y creencias y ayudado por el equipo asistencial, expresa sus preferencias y la atención que desea recibir en posibles escenarios durante la trayectoria de la enfermedad y para el caso en que ya no pueda decidir personalmente», aclara el Christian Villavicencio-Chávez. Es, por tanto, «un proceso que se puede modificar las veces que haga falta» y que permite recabar la voluntad del paciente sobre las intervenciones que autoriza o rechaza. «Todo ello debe constar en la historia clínica», recalca este sepecialista.

El eje de este modelo innovador, que ya ha comenzado a implantarse en algunos puntos del país, es la comunicación entre la persona, su familia y los profesionales que la atienden, y parte de la consideración de un paciente «capaz, informado y ayudado por el equipo asistencial».

La consecuencia de esta realidad es que la gran mayoría de pacientes «no han recibido la información necesaria sobre el proceso final de la enfermedad, a veces porque los mismos sanitarios no tenemos experiencia sobre cómo decirlo; en ocasiones, porque la familia no ha querido decirlo por temores personales y otras veces, porque el propio paciente no ha querido preguntarlo». Un círculo de silencio que dificulta enormemente la comunicación y la toma de decisiones.

«Vivimos una cultura del bienestar que hace que nos centremos cada más en buscar todo aquello que nos haga felices. Y en esta cultura del bienestar, la muerte entra a formar parte de un fracaso», señala. Hasta el punto de que en muchas universidades «se enseña al estudiante de Medicina solo a salvar vidas, y en la gran mayoría de hospitales el mensaje es siempre: 'Estamos para curar tu enfermedad'».