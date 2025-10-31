El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la Ciudad de la Comunicación de Valladolid. J. Sanz

Valladolid

Ingresa en prisión un prófugo de la justicia condenado por traficar y conducir borracho

Sobre el joven de 26 años, detenido este miércoles en la Ciudad de la Comunicación, pesaban dos requisitorias del Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:48

Comenta

Detenido por la Policía Municipal de Valladolid. De ahí, a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, después al juzgado de guardia y directo al centro ... penitenciario. Un joven de 26 años, originario de Colombia y con nacionalidad española, ha sido detenido en la calle Lecce, en la Ciudad de la Comunicación, después de que se encontrara prófugo de la justicia durante los últimos cinco meses.

