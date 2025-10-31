Ingresa en prisión un prófugo de la justicia condenado por traficar y conducir borracho

Detenido por la Policía Municipal de Valladolid. De ahí, a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, después al juzgado de guardia y directo al centro ... penitenciario. Un joven de 26 años, originario de Colombia y con nacionalidad española, ha sido detenido en la calle Lecce, en la Ciudad de la Comunicación, después de que se encontrara prófugo de la justicia durante los últimos cinco meses.

Los hechos sucedieron sobre las 17:00 horas de este miércoles después de que una patrulla de la Policía Municipal se topara con el joven en la vía pública. Tras comprobar su identidad, certificaron que sobre él existían dos reclamaciones judiciales, ambas provenientes del Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid. Una de ellas constaba desde julio de este año tras ser condenado por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas y sustancias.

De igual manera también tenía una reclamación, del mismo juzgado, por una causa por tráfico de drogas sin grave daño a la salud, fechada en el mes de mayo.

Ante tal información, los agentes de la Policía Municipal le informaron de que le arrestaban por esa doble reclamación judicial y acto seguido le trasladaron, sin incidencias, hasta la comisaría de la Policía Nacional de la calle Gerona.