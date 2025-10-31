CT Ingenieros, GMV, Zunder, Iveco, Michelin o Renault Group, aspirantes a los premios de automoción

E. N. Valladolid Viernes, 31 de octubre 2025, 11:16 Comenta Compartir

La Federación de Automovilismo de Castilla y León (Facyl) señaló hoy que los III Premios de Automoción y Movilidad se «han consagrado» en una nueva edición marcada por el «alto nivel, la excelencia y la innovación de las candidaturas».

La tercera edición de estos galardones premiará las mejores iniciativas en Movilidad, Transformación Digital y Sostenibilidad el próximo 17 de noviembre en una gala que tendrá lugar el Auditorio de la Feria de Valladolid. Entre los finalistas están entidades como CT Ingenieros, GMV, Zunder, Iveco, Michelin, Renault Group, Antolín, Universidad de Valladolid y Lingotes Especiales.

Los premios se entregarán durante una gala en la que también se reconocerán las figuras de Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp, con el 'Premio al Referente en Automoción y Movilidad'; y a Carlos de Miguel, actual responsable de la sección de Motor de La Razón, como periodista de referencia.

La categoría específica vinculada con el talento joven este año ha recaído en Pedro Delgado, que se ha alzado con el primer premio, y Lucía Bezanilla, que se llevó el segundo.

Ampliar Los miembros del jurado. El Norte

La directora del clúster de la Automoción, Ana Núñez, expresó su agradecimiento al sector de la automoción de Castilla y León por la «excelente respuesta» a la tercera edición de los premios. «Es un orgullo comprobar que contamos con un ecosistema de automoción y movilidad preparado para afrontar los retos del futuro, que destaca por su excelencia tecnológica y su alto grado de innovación, reflejado en todos los proyectos presentados», subrayó.

Estos premios cuentan con la colaboración del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), para la promoción y fortalecimiento del sector industrial de la automoción de Castilla y León en los siguientes ámbitos: la competitividad, la transición tecnológica e innovación del sector, la sostenibilidad, el talento y el posicionamiento de Castilla y León como territorio líder en la automoción y movilidad internacional, informa Ical.