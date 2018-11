Los 'influencers' llegan a las aulas de Valladolid 01:43 Juan Manuel Montilla 'El Langui' durante su intervención este miércoles en el Congreso de Información Juvenil. / Henar Sastre La Diputación reúne a 350 estudiantes en un Congreso Juvenil para concienciar sobre los valores de un buen referente a través de las redes sociales, con la participación, entre otros, de El Langui LORENA SANCHO YUSTE Miércoles, 7 noviembre 2018, 19:49

Santillana era su ídolo. Su remate de cabeza tenía loco a ese niño del barrio madrileño del Pan Bendito que soñaba con ser algún día como él. Una tarde, cuando los amigos tocaron el timbre para echar el partido habitual, Juan Manuel Montilla, conocido como El Langui, le pidió a su madre que le pusiera la equipación de Santillana para bajar lo antes posible. «No», le respondió su madre. «Te la vas a poner tú, y hasta que no lo hagas no bajas con tus amigos». Y pasó un mes hasta que logró regresar a la liga del barrio, hasta que consiguió que la parálisis cerebral con la que nació quedara en un segundo plano para empezar a hacer vida normal. «Mi madre fue muy tozuda y como descubrió que el fútbol era lo que hacía que me levantara de la silla de ruedas, lo utilizó para que yo luchara».

Era la primera vez que El Langui se enfrentaba a un reto, «al sacrificio de luchar por lo que quieres», a asumir lo importante que es el esfuerzo para obtener resultados. «Y si lo deseáis, lo conseguís», resumió ayer el rapero y actor –atesora dos Goyas–. Su testimonio, el de un 'influencer' o referente con capacidades especiales, inauguró este miércoles el Congreso Provincial de Información Juvenil 'Informa e Influye', organizado por la Diputación para mostrar a 350 estudiantes de la provincia los valores del buen 'influencer' para canalizar la información de las redes sociales, «muchas veces confusas».

Al Langui las redes sociales le abrieron la puerta a emitir su propio programa de radio, a tener su web y a terminar en la televisión. «Así que si os gusta la música, dibujar o la radio, tenéis la oportunidad en las redes, un podcast y a trabajar». Menos permisivo se mostró con el uso de los teléfonos móviles entre los adolescentes, donde «perder tanto tiempo con las redes sociales en lugar de estar con los amigos, es un problema».

Su testimonio, –en el que desmenuzó parte de su obra '16 escalones antes de irme a la cama'– unido al de la actriz Lucía Gil, el comunicador Molo Cebrián, el youtuber Juan Arroita y el responsable web David Pérez ( No es cine todo lo que reluce), inculcó durante toda la mañana a los jóvenes de varios IES de la provincia sobre los «retos de la información juvenil en un entorno global, dominado por las nuevas tecnologías», según señaló el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, quien añadió que internet ha experimentado «un crecimiento exponencial de influencers y de las posibilidades de influencia, con sus ventajas y riesgos». «Las nuevas tecnologías son útiles, necesarias, una manera de ser de la condición humana, que nos igualan a la población rural con la de la ciudad, pero también una amenaza y un peligro», advirtió.

La jornada, celebrada en un abarrotado Teatro Zorrilla, sirvió además para reconocer a los diez ayuntamientos, y a sus respectivos responsables, que cuentan con Punto de Información Juvenil desde hace al menos veinte años. Fueron los de Viana, Montemayor, La Cistérniga, Cabezón de Pisuerga, Serrada, Tordesillas, Tudela, Íscar, Campaspero y Peñafiel. Fue el alcalde de este último municiipo, Roberto Díez, quien recordó a los jóvenes que las redes sociales son herramientas de información, pero que es necesario trabajar también los valores. «Que no se nos olvide el respeto o la educación».