El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un niño recibe la dosis intranasal de la vacuna frente a la gripe. L. A. G.

La incidencia de la gripe sube empujada por contagios en niños y adolescentes

Aumentan también las urgencias y hospitalizaciones por infecciones respiratorias entre los mayores de 75 años

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:52

Comenta

La gripe vuelve a superar en Castilla y León el umbral epidémico, aunque en nivel de intensidad baja. El Informe de Vigilancia de las Infecciones ... Respiratorias Agudas (Vigira) que elabora la Red Centinela Sanitaria autonómica confirma ese alza de incidencia gripal en las muestras analizadas entre el 3 y el 9 de noviembre, mes en el que avanza la campaña de vacunación para prevenir las infecciones respiratorias coincidiendo con unas temperaturas que hasta el momento han sido inusualmente moderadas para lo que el termómetro suele reservar al penúltimo mes del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  2. 2

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  3. 3

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  4. 4 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  5. 5

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  6. 6

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  7. 7 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  8. 8

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  9. 9

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid
  10. 10 Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La incidencia de la gripe sube empujada por contagios en niños y adolescentes

La incidencia de la gripe sube empujada por contagios en niños y adolescentes