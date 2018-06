Imponen el pago de 17.700 euros a iDental por suprimir un frenillo labial Sede de la clínica iDental en Valladolid. / RODRIGO JIMÉNEZ Con el informe pericial y la ausencia en rebeldía de la marca, el juez dicta una condena por daños a una paciente JORGE MORENO VALLADOLID Jueves, 28 junio 2018, 08:07

Es la primera condena a la empresa que gestionaba la marca iDental en Valladolid, que impone un juzgado de Primera Instancia después de que la cadena cerrase sus puertas el pasado 13 de junio, dejando a decenas de pacientes sin el tratamiento previsto y con contratos de financiación vigentes por los que se cargan cuotas.

Pero en este caso, la asistencia a una mujer de 55 años ha sido por las consecuencias de dolor y estéticas dejadas, por las que deberá ser intervenida en otra consulta. Por ello, el juez de Primera Instancia número 12 impone a Dental Global Management S. L. los 17.737 euros, más los intereses legales y las costas.

El magistrado, Ignacio Martín Verona, considera probado que la empresa que utilizaba la marca iDental incumplió el contrato y generó unos «daños personales a la actora a consecuencia del defectuoso tratamiento odontológico que le prestó». La mujer L. M. acudió en septiembre de 2016 a la clínica para someterse a un tratamiento estético de corrección de la separación de los dientes de la parte superior.

Sin embargo, una doctora le aconsejó que previamente a la instalación de la ortodoncia debía de proceder a la extirpación del frenillo del labio superior (frenectomía). Siguiendo su consejo, la mujer aceptó y se sometió a la cirugía el 27 de octubre tras firmar el consentimiento.

Tras esta operación, la paciente indicó al personal que sufría un intenso dolor en el labio y encía superior, así como una pérdida de sensibilidad.

El 7 de noviembre de 2016 otro doctor le retiró las suturas, pero continuó con los dolores, que persistieron hasta inicios de diciembre. Pese a ello, la dentista le dijo que «tenía que esperar otro mes para ver si recuperaba la sensibilidad en la zona, para luego proceder a colocar los 'brackets'».

Informe del Río Hortega

Después de otras cuatro consultas con otros dos doctores de iDental, fue el gerente de la clínica quien le comentó «que no había posibilidad de recuperación del labio superior, que era algo que no tenía que haber pasado, pero ha pasado». Según se recoge en la demanda, fue este responsable el que le indicó que no volviese al centro «porque no tenía ortodoncista para atenderla».

Con la mala atención, L. M. acudió en abril de 2017 al Servicio de Cirugía Maxilofacial del hospital del Río Hortega, donde un médico detectó fibrosis en la zona del frenillo labial, consecuencia de la infiltración anestésica o por el propio acto de la operación realizada. La intervención le ha provocado una parestesia o adormecimiento.

Aunque la mercantil trató antes del juicio, al que no se presentó, de desvincularse de iDental, el juez lo rechaza afirmando que cuando se puso a disposición de la cliente la información precontractual, y en el momento de proceder a emitir el consentimiento informado, «aparece la clínica claramente identificada, figurando su CIF y domicilio social reiteradas veces», sin que se haya acreditado «que exista una persona jurídica distinta con el nombre de clínica iDental que pudiera inducir a algún tipo de confusión».

En su sentencia, frente a la cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Valladolid, el juez accede integramente a las peticiones de la demanda por considerar que se produjo un tratamiento médico incorrecto cuya finalidad inicialmente era estética.

Para el magistrado, es claro que la intervención no produjo el resultado previsto, y no se ha llegado a demostrar puesto que la «demandada no compareció en el acto del juicio y ha sido declarada en situación procesal de rebeldía».