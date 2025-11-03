El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un par de alumnos caminan por la puerta de la facultad de Medicina, donde se impartirá el grado de Farmacia. Rodrigo Jiménez

La implantación de Farmacia traerá la contratación de 16 profesores y la creación de un nuevo área en la UVA

La institución aprobó hace unas semanas la memoria de la titulación, que arrancará el próximo año para sesenta alumnos cuando reciba el visto bueno la Junta

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 06:50

En un año, los primeros alumnos del nuevo grado de Farmacia de la Universidad de Valladolid quizá estén saliendo de la asignatura de Física Aplicada ... a la Farmacia, o puede que se dirijan a una nueva lección de Bioestadística. También, por qué no, puede que estén echando un café en la cafetería de la Facultad de Medicina, que compartirán con otros cientos de alumnos que pasan cada día por las aulas del edificio. Ellos serán los encargados de estrenar un grado que se suma a los cinco que ya se imparten allí, más otros seis másteres oficiales, dos títulos propios y tres programas de doctorado. Es decir, un vaivén de alumnos y profesores donde en unos meses se sumarán otros sesenta universitarios, los primeros de esta nueva titulación en la UVA, cuya memoria fue aprobada hace unas semanas en el Consejo de Gobierno de la institución universitaria. Falta ahora el visto bueno de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) y el camino estará libre para su inicio en unos meses.

