La implantación de Farmacia traerá la contratación de 16 profesores y la creación de un nuevo área en la UVA

En un año, los primeros alumnos del nuevo grado de Farmacia de la Universidad de Valladolid quizá estén saliendo de la asignatura de Física Aplicada ... a la Farmacia, o puede que se dirijan a una nueva lección de Bioestadística. También, por qué no, puede que estén echando un café en la cafetería de la Facultad de Medicina, que compartirán con otros cientos de alumnos que pasan cada día por las aulas del edificio. Ellos serán los encargados de estrenar un grado que se suma a los cinco que ya se imparten allí, más otros seis másteres oficiales, dos títulos propios y tres programas de doctorado. Es decir, un vaivén de alumnos y profesores donde en unos meses se sumarán otros sesenta universitarios, los primeros de esta nueva titulación en la UVA, cuya memoria fue aprobada hace unas semanas en el Consejo de Gobierno de la institución universitaria. Falta ahora el visto bueno de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) y el camino estará libre para su inicio en unos meses.

«Una titulación crecedera, con posibilidad de incremento de alumnos», explicaba hace unos días María Teresa Pérez García, catedrática de Fisiología de la Facultad de Medicina y coordinadora de la puesta en marcha de la nueva titulación. Por poner unos horizontes con otras universidades públicas de Castilla y León, en Salamanca (USAL), las plazas de nuevo ingreso han sido 190 en el presente curso. Es más del triple que la primera oferta en Valladolid. Por eso cabe la posibilidad de que se amplíe en el futuro, porque desde la UVA además tienen la previsión de llenar todo con el estreno de la titulación, que se desarrollará durante cinco años académicos y diez semestres. Sesenta créditos por curso, treinta en cada semestre.

La institución tendrá que contratar a nueve docentes para el nuevo área que se creará por el grado

La estructura del profesorado se concreta con 124 docentes asignados al título, que se reparten en sus diferentes categorías profesionales. A lo largo del lutro que durará su formación, los alumnos cursarán 51 asignaturas que se completan con las prácticas tuteladas y el Trabajo Fin de Grado. De esa relación se desprende que el profesorado del grado estará formado en su mayoría por profesores titulares de universidad; son 43 docentes. Además, habrá 41 catedráticos -uno de cada tres profesores del grado lo serán- con una media de cinco sexenios a sus espaldas. Es decir, con treinta años de carrera dedicados a la investigación. El dato también se puede relacionar con la cantidad de catedráticos que tiene la UVA -285 a marzo de 2025-. En otras palabras, que la institución prevé poner a disposición de Farmacia uno de cada siete de los catedráticos que hay en la institución. Una apuesta importante.

Instalaciones

Según se desprende de la memoria, también se prevé la contratación de docentes para el refuerzo de algunas áreas o departamentos ya existentes. Las contrataciones no llegarán en el primer curso, sí en el 2027/2028, cuando la institución deberá encontrar dos personas que cubran puestos de refuerzo en el área de químicos analíticos y bioquímicos, y en biología molecular. En el año 2028/2029 harán falta cuatro personas más, mientras que este refuerzo se completará en el 2029/2030 con un docente más. La UVA también prevé la entrada de nueve profesionales más para áreas nuevas que es necesario crear, como es la nueva de farmacia y tecnología farmacéutica. Estas contrataciones llegarán en el 2028/2029, cuando será necesario integrar dos personas, y en el 2029/2030, con siete incorporaciones más. En total, las contrataciones previstas en los primero años de vida de la titulación son 16.

La implantación del grado supondrá entonces la creación de un nuevo área, el de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, que implica la contratación de este profesorado, que tendrá tres perfiles «ligeramente» diferentes. La creación del área, que en principio se integrará en el Departamento de Biología Celular, Histología, Genética y Farmacología, requerirá la adecuación de despachos, salas de profesorado y espacios de laboratorio para los nuevos docentes. Además, la carga adicional que representa el grado, donde hay mucha experimentación, un gran número de prácticas de laboratorio, hace necesario aumentar la dotación de Personal Técnico, de Gestión y de Adminitración y Servicios (PTGAS). Así pues, la UVA también propone la creación de cuatro nuevas plazas de técnico de laboratorio y dos más para otras funciones.

La UVA defiende que el grado mejorará la atención farmacéutica en las zonas urbanas y rurales de la comunidad

Las obras de ampliación y mejora en la Facultad de Medicina han servido para también integrar de alguna forma a este nuevo alumnado, sin que sea necesaria la adicción de nuevas instalaciones que ahora no existan en este caso. «Si bien a medida vaya aumentando el número de alumnos podría ser necesario planificar o acondicionar nuevas aulas por el elevado nivel de ocupación que experimentan las existentes», se matiza en el documento. Porque de aquí a que los primeros alumnos se gradúen, la titulación alcanzará un máximo de 300 alumnos, siempre que las plazas no se amplíen antes de que se estrenen los diplomas de Farmacia en la UVA.

Sí que será necesario adaptar el hospital virtual que tiene la facultad, donde los estudiantes trabajan sobre un maniquí de simulación y con el aparataje que van a manejar para que se acostumbren a su oficio. «El actual permite la posibilidad de adaptarlo para completar las prácticas de los estudiantes del nuevo grado. Para el curso 2028/2029 será necesario disponer de una oficina de farmacia virtual con espacios colaborativos de trabajo, y de una sala de simulación de farmacia hospitalaria», concreta la memoria.

Otra duda que quizá pueda surgir, la nota de corte. La respuesta es simple, se desconoce. No será hasta que los chavales realicen la Prueba de Acceso a la Universidad en junio, después seleccionen el grado y, todavía más tarde, salgan los listados de admisión, que se conozca en qué número queda la calificación de acceso. Por volver a comparar con Salamanca, la nota de corte en el primer listado del curso actual fue un 11,689. Para orientar en cierta forma, porque la titulación en la USAL, como se ha comentado, tiene una mayor oferta. Es decir, que entran más alumnos que los que empezarán en Valladolid, lo que también hace que la calificación de acceso pueda ser más baja que la que tenga la UVA.

Los criterios de admisión, más allá de la nota, son los habituales al resto de grados de la universidad. Sí que tendrán que tener en cuenta los alumnos del programa Erasmus u otros de intercambio internacionales que para poder cursar la titulación en Valladolid deben tener un nivel B2 de español.

Beneficios de la implantación

En la memoria del grado, la UVA defiende que la implantación del grado también sería beneficiosa para el sistema universitario regional, permitiendo el fortalecimiento de la red universitaria de Castilla y León o la retención de talento en el territorio. «Servirán para cubrir una demanda real no satisfecha en nuestra comunidad y permitirán complementar la oferta regional sin competir las universidades vecinas (en particular con Salamanca), ya que las diferencias en el entorno educativo, empresarial y asistencial entre la UVA y la USAL ofrecen oportunidades para una especialización bien diferenciada», concreta el texto.

También se señalan beneficios sociales, como la mejora en la atención farmacéutica -«existe una demanda permanente de profesionales en las oficinas de farmacia, tanto urbanas como rurales»-, la importancia en la lucha contra la despoblación o aumentar la visibilidad y la internacionalización del sistema universitario de Castilla y León gracias a la atracción de estudiantes y profesionales. La UVA considera además que la implantación de la titulación contribuirá a «potenciar» la investigación biomédica en la institución. Por último, entre las asignaturas del grado se encuentran algunas como Nutrición, Toxicología, Farmacia Clínica, Inmunología e incluso Economía y Gestión Farmacéutica.