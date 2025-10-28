El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El arzobispo Luis Argüello durante la homilía Carlos Espeso

Valladolid

La iglesia de las Hermanas Dominicas de la Anunciata reabre sus puertas a la comunidad educativa

El templo de San Mateo Apóstol fue suprimido como parroquia en 2012 y en 2022 suspendió toda actividad debido al mal estado del tejado

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 07:00

Comenta

Tras permanecer varios años cerrada, la iglesia de San Mateo Apóstol, perteneciente al Colegio del Sagrado Corazón – La Anunciata, ha reabierto sus puertas para recibir ... de nuevo a toda la comunidad educativa y a los vecinos del barrio. Para ocasión tan especial, este lunes el templo acogió una eucaristía que estuvo presidida por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, por el párroco Manuel Jesús González y el párroco de Santo Tomás de Aquino, Alfredo Velasco, con motivo de su reapertura para las celebraciones del centro educativo.

