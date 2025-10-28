La iglesia de las Hermanas Dominicas de la Anunciata reabre sus puertas a la comunidad educativa

Tras permanecer varios años cerrada, la iglesia de San Mateo Apóstol, perteneciente al Colegio del Sagrado Corazón – La Anunciata, ha reabierto sus puertas para recibir ... de nuevo a toda la comunidad educativa y a los vecinos del barrio. Para ocasión tan especial, este lunes el templo acogió una eucaristía que estuvo presidida por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, por el párroco Manuel Jesús González y el párroco de Santo Tomás de Aquino, Alfredo Velasco, con motivo de su reapertura para las celebraciones del centro educativo.

La iglesia de San Mateo Apóstol está situada en el número 87 del Paseo de Zorrilla. Su construcción, de líneas modernas y amplias proporciones, se integró desde sus orígenes como la capilla del colegio fundado por las Hermanas Dominicas de la Anunciata en 1956. Con el crecimiento urbano del entorno, el templo fue elevado a la categoría de parroquia en 1973, aunque ya desde diciembre de 1965 se celebraban misas dominicales. Durante décadas, San Mateo Apóstol se convirtió en punto de referencia para cientos de familias de la zona de La Farola y el Paseo de Zorrilla.

Sin embargo, en diciembre de 2012 la parroquia fue suprimida por decreto arzobispal. Los sacerdotes, ya mayores y próximos a su jubilación, solicitaron su cierre y el entonces arzobispo, Ricardo Blázquez, firmó la resolución que redistribuyó su territorio entre las parroquias vecinas de San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y Santo Tomás de Aquino, dentro del proceso de reorganización pastoral de la diócesis. Aquel cierre dejó una sensación de vacío entre los fieles que acudían allí regularmente. Las imágenes, el órgano y los ornamentos fueron repartidos entre las iglesias vecinas.

Desde entonces, el templo quedó reservado únicamente para el uso interno del colegio. En él se celebraban las eucaristías y actos litúrgicos de la comunidad educativa hasta que, en 2022, el deterioro del tejado obligó a suspender toda actividad. «Hubo una gran gotera justo en el altar y no podíamos correr ningún tipo de riesgo con los alumnos», comenta María Repiso, orientadora y coordinadora de Infantil y Primaria del centro. «Durante estos dos cursos hemos celebrado las eucaristías en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, que nos acogió con mucho cariño, pero estábamos deseando regresar a nuestra iglesia, que es nuestra casa».

Ampliar Vista general del templo durante la eucaristía de reapertura C. Espeso

El esfuerzo conjunto de la congregación y la comunidad educativa ha hecho posible que San Mateo vuelva a ser un espacio de fe y encuentro. La rehabilitación acometida ha consistido en la sustitución completa del tejado y la renovación total del techo de escayola, además de mejoras estéticas, de iluminación y pintura, que han devuelto al templo su esplendor. Trabajos que se han realizado bajo la dirección de los arquitectos Jesús Asensio y Rosario Ruiz. «Ha quedado preciosa», comenta Repiso. «Para nosotros es un orgullo esta reapertura y poder hacer las celebraciones en nuestra casa. Volver a estar aquí es algo muy importante», añade la coordinadora.

También la hermana Juana García García, de la congregación de Dominicas de la Anunciata y enlace entre la comunidad religiosa y el colegio, vive este momento con especial emoción. «Para la congregación, que el arzobispo venga a celebrar la eucaristía en nuestra iglesia significa mucho. Es un día de alegría y de agradecimiento», señala.

La eucaristía de reapertura fue anunciada en todo el barrio. En ella participó el coro del colegio, que acompañó la celebración con varias de canciones de su repertorio. La iglesia, completamente restaurada, se llenó de familias, antiguos alumnos y vecinos que no quisieron perderse un momento tan señalado en el que el arzobispo Argüello deseó «que el amor irradie por todos los rincones del colegio, que las celebraciones de esta iglesia nos hagan partícipes de celebrar en comunidad y que en esta capilla encontréis la posibilidad de encontrar a Jesús, de celebrar juntos, de acoger el perdón del Señor y que todo eso os ayude en vuestro crecimiento. Para que vuestro corazón crezca, se ensanche y se asemeje al suyo».