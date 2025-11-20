El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
magen de archivo de la sede del Colegio de Abogados de Valladolid. El Norte

Valladolid

El ICAVA desmiente sanciones por ejercer el derecho de huelga en el Turno de Oficio

El Colegio de Abogados subraya que la presentación de candidaturas a las elecciones colegiales no convierte a ningún profesional en «opositor» al decano

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA) desmiente que la institución haya sancionado a un letrado por ejercer su derecho de huelga como profesional del Turno de Oficio, así como que dicha sanción respondía a motivos electorales internos.

En un comunicado, el colegio -que ha sancionado recientemente a David Lázaro con 32 días de inhabilitacion por causas que se iniciaron al no acudir al juzgado al estar de huelga- califica ambas afirmaciones de «absolutamente falsas» y recalca que nunca se ha dictado una resolución sancionadora contra un abogado que haya justificado su incomparecencia a un juicio o vista por estar ejerciendo su derecho de huelga, siempre que no se haya causado perjuicio a los intereses de defensa del ciudadano.

La institución subraya que la presentación de candidaturas a las elecciones colegiales no convierte a ningún profesional en «opositor» al decano, y recalca que jamás se ha resuelto —ni se resolverá— ningún expediente con intención de perjudicar a un colegiado. »Lo contrario podría ser constitutivo de un delito de prevaricación«, advierte la Junta en su nota.

El ICAVA recuerda que ha comunicado a todas las autoridades judiciales su criterio respecto a las solicitudes de designación de nuevo letrado de oficio cuando un profesional pide suspensión por huelga. En todos los casos, afirma, se ha respondido en los mismos términos y conforme a dicho criterio.

El Colegio también destaca que tanto la Junta de Gobierno como la Comisión de Turno de Oficio han apoyado y promovido reiteradamente acciones encaminadas a mejorar las condiciones del servicio de asistencia jurídica gratuita. Según la institución, mantiene «permanentes y continuos contactos» con representantes de la justicia, la política y el Gobierno para avanzar en estas reivindicaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  4. 4 Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo
  5. 5 Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes
  6. 6 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  7. 7

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid
  10. 10

    Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El ICAVA desmiente sanciones por ejercer el derecho de huelga en el Turno de Oficio

El ICAVA desmiente sanciones por ejercer el derecho de huelga en el Turno de Oficio