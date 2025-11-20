El ICAVA desmiente sanciones por ejercer el derecho de huelga en el Turno de Oficio

El Norte Valladolid Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA) desmiente que la institución haya sancionado a un letrado por ejercer su derecho de huelga como profesional del Turno de Oficio, así como que dicha sanción respondía a motivos electorales internos.

En un comunicado, el colegio -que ha sancionado recientemente a David Lázaro con 32 días de inhabilitacion por causas que se iniciaron al no acudir al juzgado al estar de huelga- califica ambas afirmaciones de «absolutamente falsas» y recalca que nunca se ha dictado una resolución sancionadora contra un abogado que haya justificado su incomparecencia a un juicio o vista por estar ejerciendo su derecho de huelga, siempre que no se haya causado perjuicio a los intereses de defensa del ciudadano.

La institución subraya que la presentación de candidaturas a las elecciones colegiales no convierte a ningún profesional en «opositor» al decano, y recalca que jamás se ha resuelto —ni se resolverá— ningún expediente con intención de perjudicar a un colegiado. »Lo contrario podría ser constitutivo de un delito de prevaricación«, advierte la Junta en su nota.

El ICAVA recuerda que ha comunicado a todas las autoridades judiciales su criterio respecto a las solicitudes de designación de nuevo letrado de oficio cuando un profesional pide suspensión por huelga. En todos los casos, afirma, se ha respondido en los mismos términos y conforme a dicho criterio.

El Colegio también destaca que tanto la Junta de Gobierno como la Comisión de Turno de Oficio han apoyado y promovido reiteradamente acciones encaminadas a mejorar las condiciones del servicio de asistencia jurídica gratuita. Según la institución, mantiene «permanentes y continuos contactos» con representantes de la justicia, la política y el Gobierno para avanzar en estas reivindicaciones.

