Ibecon oferta cursos de calidad y alta empleabilidad que responden a la demanda del mercado

El Grupo Aspasia, que incluye a la empresa Ibecon, centra su trabajo en dos ámbitos principales: la formación subvencionada y la Formación Profesional DUAL. En cuanto a la primera, el Grupo Aspasia trabaja en estrecha colaboración con las entidades públicas para ofrecer, tanto a trabajadores como desempleados, una formación de máxima calidad, «que está siempre subvencionada al 100%, por lo que todos los interesados pueden disfrutar de cursos de excelente calidad, tanto presenciales como 'on line', para poder mejorar su competitividad laboral sin ver perjudicado su bolsillo», explica el director general de la compañía, Lorenzo Alonso Nistal.

En 2018, el Grupo Aspasia gestionó cerca de 250 cursos, de los cuales 160 fueron destinados a trabajadores ocupados y los 90 restantes para desempleados. En sus 16 años de historia, ha formado a más de 100.000 personas, «una cifra que demuestra nuestro compromiso y la calidad de la formación que ofrecen las compañías del conocimiento, nombre que reciben las empresas que componen el grupo».

Esa calidad formativa se traduce en un alto grado de inserción laboral. «Viendo los excelentes resultados de la formación subvencionada y los certificados de profesionalidad no entiendo por qué la gente no apuesta más por ello. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y comprender que la Universidad no es la única salida y que existen otras vías igual de válidas y con unas posibilidades para encontrar trabajo mucho mayores», apunta Lorenzo Alonso.

La formación que imparte el Grupo Aspasia está dentro de las siguientes áreas formativas: Servicios socioculturales y a la comunidad; Informática y telecomunicaciones; Comercio y marketing; Marketing y relaciones públicas; Administración y gestión; Electricidad y electrónica; Metal; Alimentación; Hostelería y Turismo, e Idiomas. «En cursos como el de Atención Sociosanitaria el porcentaje de inserción está muy cerca del 100%», recuerda.

Formación Profesional Dual

En la actualidad, las empresas tienen el problema de que no encuentran personal cualificado para sus puestos técnicos. «Nuestra compañía lleva realizando proyectos de FP Dual durante más de un lustro, siempre con unos resultados excepcionales. Todas las empresas que han decidido trabajar con el Grupo Aspasia -entre las que se encuentran marcas tan importantes como Grupo Antolín, Gullón, Benteler o FEMEBUR- han quedado satisfechas con el proyecto. De los alumnos formados, más de un 90% se han quedado trabajando en las empresas que apostaron por ellos y, en algunos casos, desempeñando puestos de gran responsabilidad».

Todas las empresas que deciden apostar por el Contrato de Formación para el Aprendizaje -nombre que reciben los contratos realizados a través de la FP Dual- deben hacerlo como centros 'formadores' homologados. Las compañías deben invertir recursos humanos, técnicos y materiales en la formación de sus aprendices y futuros profesionales.

El Grupo Aspasia adapta los Certificados de Profesionalidad a las características de cada puesto de trabajo. «Este es el modelo que consideramos que consideramos óptimo, tanto para empresas como para trabajadores, ya que permite una amplia flexibilidad y tanto unos como otros se ven beneficiados. Los trabajadores aprenden mientras trabajan y las empresas consiguen los perfiles que buscan para sus puestos de trabajo».

Mercado laboral cambiante

La compañía que dirige Alonso Nistal ha diseñado una oferta que responde a las demandas de un mercado laboral cada vez más cambiante, con el fin de que todos los alumnos que pasen por las aulas de alguna de las empresas del grupo mejoren su empleabilidad y también sus perspectivas en el mercado de trabajo. «Trabajamos con el objetivo de aumentar la empleabilidad y la competitividad laboral de nuestros alumnos y para ello intentamos adaptarnos a sus necesidades en la medida de lo posible», concluye.

