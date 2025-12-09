UCI, oncología, diálisis, paritorios... áreas con 100% de servicios mínimos ante la huelga de médicos

Los servicios mínimos establecidos para esta semana de huelga de médicos blindan la atención en áreas sanitarias donde se desarrolla una actividad «urgente o crítica». ... Así lo recoge la Orden publicada por la Consejería de Sanidad de la Junta (es la administración que gestiona este servicio público ante un paro laboral que la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) plantea contra el Gobierno central por la falta de acuerdo sobre la reforma del Estatuto Marco Sanitario que impulsa la ministra Mónica García), que garantiza cuadrantes con el 100% de los puestos cubiertos en departamentos en los que permitir a los profesionales médicos que ejerzan su derecho a hacer huelga podría «implicar un grave riesgo de resultado fatídico» para «pacientes afectados por patologías críticas o especialmente graves».

La Orden prevé el 100% de la asistencia para desplazados y pacientes cuya exploración haya requerido «preparación previa»

Son áreas que no se verán afectadas por una huelga que reducirá actividad en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas, con suspensión de citas, a tenor de los precedentes de los paros desarrollados en junio y octubre. El impacto en la actividad puede ser mayor esta semana al acumularse cuatro días consecutivos de huelga en diciembre, mes con concentración de festivos, en temporada de virus respiratorios y con los profesionales obligados a disfrutar entre la recta final del año y el inicio del siguiente los días de libranza pendientes de 2025. La Consejería de Sanidad establece unos mínimos de personal, de manera general, similares a los de un día festivo. Pero esta generalidad no se aplica en áreas de asistencia especialmente sensibles.

Tendrán servicios mínimos totales, del 100% y sin repercusión de ausencia de doctores, departamentos hospitalarios cuyos profesionales lidian en la práctica con situaciones urgentes y críticas. Quedan así blindadas frente a la huelga las unidades de Cuidados Intensivos, Diálisis, Oncología Médica y Radioterápica y quirófanos «en supuestos de pacientes que requieran cirugía invasiva», además de áreas de hospitales de día y Farmacia Hospitalaria. Aquí se considera crucial «garantizar la actividad programada y la continuidad de tratamientos en curso».

Ampliar Manifestación de médicos celebrada meses atrás contra el Estatuto Marco

La Consejería de Sanidad regula también la «asistencia a los enfermos desplazados desde otras localidades o desde otros centros sanitarios que planteen problemas de atención inmediata y la atención de enfermos cuya exploración haya requerido una preparación previa», recoge la Orden de servicios mínimos correspondientes a la huelga de médicos, que incluye también la atención a embarazadas y partos y el cribado del cáncer de mama entre las actividades que no se verán afectadas.

Donaciones de sangre

«La atención de urgencia, de emergencias y la atención intensiva en los distintos centros, unidades y servicios de la Gerencia Regional de Salud se efectuará sin disminución de sus funciones y prestaciones», añade un texto que fija, además, la necesidad de que haya inspectores para visar recetas y garantiza personal suficiente para el funcionamiento del Centro de Hemoterapia y Hemodonación con el fin de que no se vea comprometida ni «la suficiencia de componentes sanguíneos para los tratamientos vitales» ni las reservas de sangre ni la atención al cribado neonatal (la prueba del talón). En el caso de las donaciones de sangre, se da respuesta a un refuerzo de la jornada de tarde al ser ese tramo horario del de mayor actividad.

Trabajar en un turno de noche implicará, en muchos casos, para los médicos la imposibilidad de hacer huelga, puesto que «los mínimos alcanzan prácticamente el 100%» del cuadrante de personal. «El hecho de que la huelga abarque el turno de noche tiene su incidencia puesto que, con carácter general, los turnos nocturnos están concebidos para desarrollarse con una proporción mínima de personal», subrayan los responsables de la Consejería de Sanidad en una orden que fija un mínimo de uno a cuatro médicos en los centros de salud de Atención Primaria.