El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Médicos con carteles reivindicativos en una de las múltiples protestas, en Madrid, contra el Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad. G. N.

UCI, oncología, diálisis, paritorios... áreas con 100% de servicios mínimos ante la huelga de médicos

Las plantillas básicas para estos días de paro garantizan coberturas similares a una jornada festiva, salvo en servicios de «actividad urgente o crítica»

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 06:40

Comenta

Los servicios mínimos establecidos para esta semana de huelga de médicos blindan la atención en áreas sanitarias donde se desarrolla una actividad «urgente o crítica». ... Así lo recoge la Orden publicada por la Consejería de Sanidad de la Junta (es la administración que gestiona este servicio público ante un paro laboral que la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) plantea contra el Gobierno central por la falta de acuerdo sobre la reforma del Estatuto Marco Sanitario que impulsa la ministra Mónica García), que garantiza cuadrantes con el 100% de los puestos cubiertos en departamentos en los que permitir a los profesionales médicos que ejerzan su derecho a hacer huelga podría «implicar un grave riesgo de resultado fatídico» para «pacientes afectados por patologías críticas o especialmente graves».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  4. 4

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  5. 5

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  6. 6

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  7. 7

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  8. 8

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  9. 9

    La ordenanza de mascotas prohibirá alimentar animales en la calle y obligará a limpiar la orina
  10. 10 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla UCI, oncología, diálisis, paritorios... áreas con 100% de servicios mínimos ante la huelga de médicos

UCI, oncología, diálisis, paritorios... áreas con 100% de servicios mínimos ante la huelga de médicos