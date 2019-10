Los hoteleros de Valladolid reclaman mayor control para los pisos turísticos Plaza Mayor de Valladolid, donde se ha concedido licencia para nueve apartamentos. / Ramón Gómez Advierten de la necesidad de regularlos porque suponen ya el 15% de las plazas de alojamientos y «pueden llegar al 40% si no se constrola» EL NORTE Valladolid Domingo, 13 octubre 2019, 20:33

El presidente de la Asociación de Hoteles de Valladolid, Francisco Posada, ha reclamado hoy al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León un mayor control de los apartamentos turísticos que existen en la ciudad, y que según estiman podrían concentrar ya cerca de 1.000 de las 6.000 plazas de alojamientos que hay en la capital.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Posada ha mostrado la preocupación del sector en la ciudad por la proliferación de este tipo de alojamientos, quizás no al nivel que en grandes ciudades, pero que se estima que en los últimos cinco años se hayan creado unas 500 plazas de apartamentos turísticos. Con ello, la organización patronal de los hoteles calcula que existen cerca de 1.000 plazas de este tipo, que suponen en torno a un 15% de las 6.000 plazas de alojamientos que existirían en toda la ciudad.

En principio, ha explicado Posada, la última instancia en el control de estos alojamientos es la Junta, a través de la Dirección General de Turismo, que tiene un registro de este tipo de alojamientos, en el que consideran que solo se inscribe un pequeño porcentaje del total, aunque reconocen que la administración regional sí que ha trabajado, al menos antes de las últimas elecciones, para legalizar algunos de ellos.

Pero Posada ha añadido que esta tarea debería ser «labor de todos», incluido el Ayuntamiento ya que también le afecta, pues se trata de un problema de «competencia ilegal» con los hoteles, por un lado, pero también de seguridad porque si los establecimientos no están controlados no tienen obligación de trasladar los datos de los huéspedes a las administraciones. Por ello, entienden que las instituciones «tienen que intentar que haya un mayor control de los apartamentos turísticos ilegales, «y también medir el efecto de las licencias», ya que Posada ha advertido de que «si no se controla puede ser que un 30 ó 40 por ciento de la oferta en la ciudad sean alojamientos turísticos».

Alquiler más caro

A todo ello suma Posada el problema de la vivienda, ya que si esta situación prolifera y el centro de la ciudad se puebla de alojamientos turísticos, los alquileres de pisos subirán más aun, ya que los propietarios verán los apartamentos como una inversión «mucho más rentable».

Por ello, Posada ha manifestado la «sorpresa» en la Asociación ya que el Ayuntamiento dijo que los apartamentos turísticos eran «un problema real», pero ahora han decidido conceder dos licencias ambientales para reformar al menos dos bloques en los que se crearán 23 apartamentos turísticos. «Pero que quede claro que no estamos en contra, sino que creemos que hay que proteger a los hoteles, que hacen inversiones y crean muchos puestos de trabajo. En los apartamentos la generación de empleo es casi nula», ha matizado el representante empresarial.

En los últimos años, ha detallado Posada, en Valladolid solo se ha abierto un hotel, con unas 110 plazas, y en ese mismo periodo podrían haber surgido, según las cuentas de la Asociación, unas 500 plazas de apartamentos turísticos. Sin embargo, mientras éstos últimos «pueden haber generado 5 ó 6 puestos de trabajo», ese hotel generó 25 empleos. Además, recuerda que en la construcción de un hotel se genera trabajo antes y después.

En todo caso, Posada reconoce que el objetivo de la Asociación de Hoteles es intentar que a largo plazo los propietarios de apartamentos turísticos se unan en el colectivo. De hecho, ya ha habido contactos con algunos propietarios que «tienen buena disposición».