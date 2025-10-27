El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Colas en el edificio municipal de San Benito el pasado agosto por la tasa de basura. Aida Barrio

Los hosteleros de Valladolid denuncian «indefensión» ante la tasa de basura y amenazan con «medidas judiciales»

Exigen al Ayuntamiento que concrete ya cómo va a compensar los errores en los recibos

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:32

Basta. Los hosteleros de Valladolid han decidido dar un golpe en la mesa en relación a la nueva tasa de basuras ante la «indefensión tan ... grande» que aseguran padecer, que les lleva incluso a amenazar con «medidas judiciales» si el Ayuntamiento no se compromete a corregir los errores que han detectado en el diseño del tributo. Es lo que traslada el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del sector (Apehva), Jaime Fernández, quien afea que «esto no consiste solo en pagar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

