Los hosteleros de Valladolid denuncian «indefensión» ante la tasa de basura y amenazan con «medidas judiciales»

Basta. Los hosteleros de Valladolid han decidido dar un golpe en la mesa en relación a la nueva tasa de basuras ante la «indefensión tan ... grande» que aseguran padecer, que les lleva incluso a amenazar con «medidas judiciales» si el Ayuntamiento no se compromete a corregir los errores que han detectado en el diseño del tributo. Es lo que traslada el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del sector (Apehva), Jaime Fernández, quien afea que «esto no consiste solo en pagar».

«El problema viene de lejos, porque no se contó con nosotros cuando se hizo el baremo de la tasa y el cuadro está mal hecho, está muy desproporcionado», sentencia. Y pone ejemplos concretos. «No tiene sentido que un hotel que tiene 20 habitaciones pague lo mismo que otro que tiene 200. No puede ser que un bar de La Rondilla que tiene una cocina pague lo mismo que un restaurante, o que un bar musical que abre el fin de semana y encima utiliza vidrio retornable por sostenibilidad, pague lo mismo que uno que abre todas las semanas», argumenta.

A esto se suman fallos de bulto en algunos recibos, como es el caso de un céntrico hotel que ya no explota su restaurante sino que «lo tiene otro señor» y le han girado la tarifa de ambos y «del apartamento de al lado que no está funcionando», o los que se han emitido sobre «locales que están cerrados». Incluso «hay establecimientos que tienen cuatro tipos de licencia (de actividad) y están pagando casi 11.000 euros», denuncia el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Valladolid. «Quien lo ha hecho, el artista, no tiene ni idea», zanja.

Fernández asegura que de todo esto han informado reiteradamente al equipo de gobierno municipal, de momento sin resultado práctico más allá de que hayan admitido que puede haber desajustes, como hizo el pasado viernes el propio alcalde, Jesús Julio Carnero. «Está mal hecho, se reconoce, fenomenal. Pero pedimos más», señala el responsable de la Apehva, que recuerda que «no nos han hecho caso, hemos pedido que nos revisaran las alegaciones antes, estamos a dos días y no han hecho nada», en referencia a que el periodo de pago voluntario acaba el 31 de octubre y a partir de esa fecha «hay un recargo del 20%».

«Buenas palabras, pero no se hace nada»

«La gente va a pagar, pero queremos saber si el próximo año se va a devolver el dinero o hay que esperar más tiempo, porque lo que dice la ley es que tienen cuatro años para hacerlo. O sea, ¿yo ahora pago y me lo devuelves dentro de tres años? No», expresa rotundo Jaime Fernández, quien defiende que «la gente tiene que saber qué es lo que hay. ¿En 2026 se va a corregir ese baremo? Queremos contestaciones, y no las hay». Recuerda, al hilo de esto, que hemos tenido tres o cuatro reuniones y todo han sido buenas palabras, pero no se hace nada», cuando en su opinión el Consistorio podría llevar a cabo «una bonificación sobre la tasa, pero claro, no pueden darla hasta que vean que recaudan los 18 millones de euros que tienen que recaudar. ¿Yo tengo que estar a expensas de que tú recaudes 18 millones? No hay por donde cogerlo«, critica.

Por eso han decidido plantarse y «actuar de otra forma», más allá de que vayan a solicitar un nuevo encuentro con el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, y los técnicos competentes de su área, «pero para que no sean ya solo palabras en una reunión, sino que sean hechos y un compromiso, y si no habrá que tomar las medidas que correspondan, claro. Para eso ya están los jurídicos», avisa. «Al hilo de esto, recuerda que han hecho propuestas. «Igual que hicieron un estudio de terrazas, hemos solicitado que hagan un estudio de residuos, contratas a una empresa y que calcule una media por restauración», prosigue el máximo representante de los hosteleros en la provincia, una sugerencia que por ahora también ha caído en saco roto.