El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del Hospital Río Hortega de Valladolid. José C. Castillo

El Hospital Río Hortega de Valladolid contará con un secuenciador de última generación

El Consejo de Gobierno tramitó, por importe de 227.480 euros, el suministro, instalación y puesta en marcha del dispositivo

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:01

Comenta

El Consejo de Gobierno tramitó, por importe de 227.480 euros, el suministro, instalación y puesta en marcha de un secuenciador de nueva generación para el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Río Hortega de Valladolid, actuación financiada en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation-EU, dentro del Plan para la Implantación de la Cartera de Genómica en el Sistema Nacional de Salud.

Con este suministro se pretende dotar al Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Río Hortega de Valladolid de un equipo de alta generación que permita realizar diagnósticos genéticos con alta precisión en un tiempo reducido.

Las ventajas de los secuenciadores de análisis clínicos incluyen la precisión para identificar enfermedades genéticas, la identificación de variantes en el genoma, la detección de patógenos de forma rápida y la personalización de tratamientos, contribuyendo a la disminución del trabajo manual y mejorando la eficiencia operativa del servicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  3. 3

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  4. 4 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  5. 5

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  6. 6

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  7. 7

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  8. 8

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  9. 9

    Catorce minutos de audiencia preliminar para volver a solicitar la apertura de juicio oral en el caso Esther López
  10. 10 El parricida de León confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Hospital Río Hortega de Valladolid contará con un secuenciador de última generación

El Hospital Río Hortega de Valladolid contará con un secuenciador de última generación