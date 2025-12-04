El Hospital Río Hortega de Valladolid contará con un secuenciador de última generación El Consejo de Gobierno tramitó, por importe de 227.480 euros, el suministro, instalación y puesta en marcha del dispositivo

El Norte Valladolid Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:01

El Consejo de Gobierno tramitó, por importe de 227.480 euros, el suministro, instalación y puesta en marcha de un secuenciador de nueva generación para el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Río Hortega de Valladolid, actuación financiada en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation-EU, dentro del Plan para la Implantación de la Cartera de Genómica en el Sistema Nacional de Salud.

Con este suministro se pretende dotar al Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Río Hortega de Valladolid de un equipo de alta generación que permita realizar diagnósticos genéticos con alta precisión en un tiempo reducido.

Las ventajas de los secuenciadores de análisis clínicos incluyen la precisión para identificar enfermedades genéticas, la identificación de variantes en el genoma, la detección de patógenos de forma rápida y la personalización de tratamientos, contribuyendo a la disminución del trabajo manual y mejorando la eficiencia operativa del servicio.