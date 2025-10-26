El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un joven camina hablando por teléfono en Valladolid. A la derecha, Soraya Gijo, jefa de Psiquiatría Infantil del Clínico. A. M. / R. J.

Valladolid

El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO

La jefa de la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil muestra su preocupación porque las secuelas emocionales «son cada vez más profundas»

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:31

En el Hospital Clínico de Valladolid el acoso escolar se ha convertido en un motivo de consulta frecuente. Así lo confirma la jefa de la ... Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil, Soraya Geijo, quien ha visto demasiadas veces el sufrimiento que trae consigo el bullying en niños y adolescentes. «Todas las semanas atendemos varios casos relacionados con el acoso escolar. Todas las semanas. El problema es serio», recalca esta especialista, quien también añade que, aunque el fenómeno no es nuevo, sí ha cambiado su intensidad y sus consecuencias. «Lamentablemente, acoso ha habido toda la vida, pero quizá no con la persistencia ni con la gravedad que vemos ahora. Y lo más preocupante, es que las secuelas emocionales son cada vez más profundas». La mayoría de los casos se concentran en la etapa de la ESO. En Primaria también se registran situaciones de acoso, «pero es en la adolescencia cuando se vuelve más intenso y dañino».

