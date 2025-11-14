Hormigas para cicatrizar heridas y otras técnicas médicas de la antigüedad en la UVA

Hay mucho que ver. Y eso se traduce en que hay varias cosas que llaman la atención. Las vitrinas acogen varias herramientas, son réplicas de ... instrumentos quirúrgicos romanos y también libros de medicina antigua, medieval e incluso renacentista. Para ver cómo era eso de las prácticas médicas en el pasado, vaya. Algunos son más reconocibles, pero otros dejan más espacio a la imaginación. Dentro de una de las cristaleras, una pieza muestra una técnica utilizada para suturar heridas. Hay varios ejemplos, como con pequeños clavos o con fíbulas. Sobre estas, quizá más comprensibles en el imaginario actual, aparece una que centra la atención de la mirada, casi de forma inconsciente. Sobre una herida hay cuatro hormigas. Y es que claro, esta también es una técnica para cerrar heridas.

El propio nombre lo dice, sutura con hormigas. ¿Cómo funciona entonces? Bien fácil, sobre el texto. «Realizada con mandíbulas de la hormiga Camponotus, que podían llegar a medir tres centímetros. Sujetando a la hormiga, se la acercaba a la herida y esta mordía la piel. Después se cortaba su cabeza», recoge el texto junto a la pieza. Esta es una de las decenas de piezas, pertenecientes a la colección del divulgador histórico Juan Melchor, que conforman esta exposición, que acoge el vestíbulo de la facultad de Filosofía y Letras. Desde este viernes y hasta el 12 de diciembre, ahí estará. Entrada libre, claro.

La exposición está abierta a todos los públicos en el vestíbulo de la facultad de Filosofía y Letras

Quizá también llama la atención que estos utensilios, más relacionados con el ámbito de las ciencias de salud, estén expuestos en el vestíbulo del edificio donde se imparten las titulaciones de humanidades. Hay explicación. «Esa es la clave de la exposición, si no hubiera habido filólogos, personas que interpretasen, que estudiasen y editasen los textos griegos y latinos, no se conocería tanto como lo que se conoce ahora del mundo de la medicina», explica Cristina de la Rosa, profesora del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Valladolid. Más allá de las herramientas, la exposición también recoge ediciones con las que ha trabajado el GIR Sepeculum Medicinae, referentes a autores antiguos que escribieron tanto en latín como en griego sobre medicina y cirugía, entre los que se encuentran Hipócrates, Celso, Galeno, Dioscórides, Avicena, Amato Lusitano o Vesalio.

De vuelta a las herramientas expuestas, se concretan algunas como cuchillos quirúrgicos de acero, bronce o hierro, instrumentos de corte de vendas o un extractor de fetos que se utilizaba para precisamente hacer lo que le da nombre. Junto con las cristaleras aparecen otras vitrinas altas que muestran más instrumentos con historia. «Ayer pude hacer una visita con una alumna de doctorado de español, que es médica, y entonces me comentaba que había cosas que no habían cambiado tanto. Precisamente en la parte de traumatología, en la parte de neurociencia, de neurocirugía, podemos encontrar también muchos de estos instrumentos, quizá que ahora son eléctricos», explica Victoria Recio, también profesora del Departamento de Filología Clásica de la UVA, quien hace las veces de comisaria de la exposición.

Importancia del latín

Porque claro, hay cosas que quizá no han cambiado mucho a lo largo de los siglos o que incluso se pueden seguir utilizando en la actualidad. Prueba de ello es la vitrina que abre la exposición, que siguen un orden cronológico desde los instrumentos quirúrgicos romanos. Esta primera parada está protagonizada por el herbolario que era utilizado en las heridas. «Tenemos que pensar que muchos de los principios activos que aparecen se siguen utilizando», concreta la profesora. Además de todo este material, facsímiles que son ediciones del siglo XVI, también se encuentran ediciones canónicas de autores que han trabajado la filología.

«Dentro de la biblioteca tenemos un punto con toda la bibliografía que hemos generado desde el grupo de investigación. En cada vitrina se puede consultar un libro y estas réplicas que tienen que ver con los contenidos de cirugía. Podemos encontrarnos textos en griego, sobre todo de la época antigua, con Hipócrates, con Galeno, pero especialmente nos vamos a encontrar textos en latín, que era uno de los objetivos de toda esta exposición, que nos demos cuenta de la importancia del latín en toda esta evolución de la medicina», resume Victoria Recio.

La exposición surge por del Grupo de Innovación Docente 'Itinera', también por el compromiso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, «que siempre está atenta a defender todo lo que tiene que ver con el mundo griego y latino». «También gracias al apoyo del grupo de investigación del Departamento de Filología Clásica, del Departamento de Latín, Speculum Medicinae. Son los elementos fundamentales para que esto se haya podido realizar», ha apuntado Cristina de la Rosa. La exposición está abierta a todos los miembros de la comunidad universitaria en el vestíbulo de la facultad, donde también acudirán grupos de centros educativos de Secundaria, así como de titulaciones propias de la Universidad de Valladolid.