El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un estudiante observa una de las vitrinas de la exposición y, en detalle, la representación de la sutura con hormigas. Aida Barrio

Hormigas para cicatrizar heridas y otras técnicas médicas de la antigüedad en la UVA

Una exposición con réplicas de instrumentos de cirugía romana y libros de medicina del pasado reivindica a los filólogos como perservadores del conocimiento sanitario en la historia

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

Hay mucho que ver. Y eso se traduce en que hay varias cosas que llaman la atención. Las vitrinas acogen varias herramientas, son réplicas de ... instrumentos quirúrgicos romanos y también libros de medicina antigua, medieval e incluso renacentista. Para ver cómo era eso de las prácticas médicas en el pasado, vaya. Algunos son más reconocibles, pero otros dejan más espacio a la imaginación. Dentro de una de las cristaleras, una pieza muestra una técnica utilizada para suturar heridas. Hay varios ejemplos, como con pequeños clavos o con fíbulas. Sobre estas, quizá más comprensibles en el imaginario actual, aparece una que centra la atención de la mirada, casi de forma inconsciente. Sobre una herida hay cuatro hormigas. Y es que claro, esta también es una técnica para cerrar heridas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  4. 4 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  5. 5 Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad
  6. 6

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  7. 7

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  8. 8

    La ley de movilidad sostenible se aprueba sin enmiendas a la financiación de los soterramientos
  9. 9 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel
  10. 10

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hormigas para cicatrizar heridas y otras técnicas médicas de la antigüedad en la UVA

Hormigas para cicatrizar heridas y otras técnicas médicas de la antigüedad en la UVA