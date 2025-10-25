Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes

La sorpresa fue mayúscula para los viandantes que paseaban a las 15:00 horas de este jueves por los aledaños de la plaza de la ... Cortes, pues en ese momento un hombre de mediana edad se encontraba a la altura de los letreros con nombres de las nueve provincias de Castilla y León con los pantalones a la altura de los tobillos mientras se masturbaba en la vía pública.

Estos hechos, ya en conocimiento de la Policía Nacional (acudieron a la zona aunque no dieron con la persona), rememoran una intervención policial a finales del mes de julio y a escasos metros de ese punto, donde los agentes también detuvieron a un hombre mientras completaba actos obscenos en un establecimiento cercano al Puente Colgante.

En esa ocasión, los uniformados pudieron detener al sospechoso, al que se acusaba de intentar completar tocamientos a una menor. Finalmente, ese hombre fue arrestado por un delito de exhibicionismo y provocación sexual, aunque la autoridad judicial decretó la libertad con cargos.

Sobre los hechos de este jueves, los agentes de Seguridad Ciudadana ya están sobreaviso por si el sospechoso volviera a repetir los actos obscenos.

Esta situación, según varios testigos, no es la primera vez que sucede, pues en Parquesol, a la altura del parque frente a la piscina municipal, son varias las personas que han alertado de la presencia de un hombre con una actitud similar a la descrita este jueves en el parque de las Cortes.