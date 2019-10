Los hogares vallisoletanos pagarán 3,4 millones por la tasa que la Junta puso a las eléctricas en 2013

Hacienda, que en su día contempló compensar a las familias, ahora lo descarta

Poco después de implantar el Impuesto medioambiental por el aprovechamiento del agua embalsada, los parques eólicos, centrales nucleares e instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, o ecotasa, la Consejería de Hacienda aseguró que contemplaba la posibilidad de devolver el sobrecoste a los ciudadanos en el caso de que el tributo, dirigido a las compañías, encareciese el recibo de la luz de los ciudadanos. Incluso dejó en el aire la posibilidad de derogar el impuesto.

Una vez que se ha confirmado que la factura de la luz sí va a subir y que el sobrecoste lo pagarán las familias y empresas, a la pregunta de si la consejería tiene previsto concretar alguna compensación o, si cabría la posibilidad de eliminar ahora un tributo que se instauró durante la crisis con el objetivo de paliar la caída de otros ingresos, la respuesta fue la siguiente:

«Hay once comunidades afectadas» y existe «un recurso de la Junta de Castilla y León a la orden del Estado que está pendiente de resolución. Por otra parte, no hay necesidad de modificar la normativa, porque a partir de la Ley del Sector Eléctrico de 2013 los suplementos territoriales ya no son obligatorios. Para una factura media anual de un consumidor doméstico, la cuantía a pagar nunca superaría los 13 euros en total en todo el año. Lo que supondría menos de dos euros en cada factura y sólo afectaría al año 2013. Por último, la Junta está pendiente del fallo del Tribunal Supremo. Sería necesario estudiar el fallo con el resto de las comunidades y con el Estado».