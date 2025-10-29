El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Todo preparado para el pitido inicial en el Portugalete-Real Valladolid
La sala de esparcimiento de la nueva residencia del antiguo Colegio de Huérfanos. Alberto Mingueza

Valladolid

El histórico Colegio de Huérfanos de Muro renace como residencia con 229 estudiantes que revitalizarán su céntrico entorno

El alojamiento recupera el centro del Ejército, fundado en 1892 y reconstruido en 1976, tres años después de su cierre tras una profunda remodelación

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:36

Comenta

Más de un siglo después recupera la memoria colectiva y pensando en el futuro estudiantil pero también de la capital vallisoletana: la característica cancela de ... hierro de la calle Muro número 9 se vuelve a abrir. La antigua Residencia de Huérfanos del Ejercito se reinventa bajo la nomenclatura Campo Grande después de varios meses de obras donde una reforma integral devuelve el carácter estudiantil del edificio tras un trienio cerrado y con un objetivo prioritario de dinamizar la vida universitaria de la ciudad pero también del centro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  3. 3

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  4. 4

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  5. 5

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  6. 6

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  7. 7

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  8. 8

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  9. 9

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  10. 10

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El histórico Colegio de Huérfanos de Muro renace como residencia con 229 estudiantes que revitalizarán su céntrico entorno

El histórico Colegio de Huérfanos de Muro renace como residencia con 229 estudiantes que revitalizarán su céntrico entorno