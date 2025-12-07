El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los pequeños del colegio Maristas Centro Cultural observan con atención los proyectos. Carlos Espeso

Valladolid

Historias con playmobil y libros en braille para que los niños aprendan sobre inclusión en el aula

El colegio Maristas Centro Cultural acoge a alumnos de la Universidad de Valladolid, quienes muestran a los más pequeños cuentos con protagonistas con TDAH o dislexia

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:36

Comenta

La intensidad de un aplauso nunca fue tan importante. Gesto universal y un sonido inconfundible con un significado claro. Esto ha gustado. Si ha encantado, ... se permite gritar un poquito. Y si ha gustado menos, pues también se aplaude, pero sin hacer tanto ruido. Con estas premisas se conforma un aplausómetro y así lo utilizaron los pequeños de Infantil del colegio Maristas Centro Cultural de Valladolid. Saber cómo funciona es importante, pues de la fuerza de sus aplausos dependerá la nota de otros alumnos, más mayores que ellos, y que ya estudian en la Universidad, en la facultad de Educación y Trabajo Social de la UVA. Los universitarios acudieron al centro con cuentos e historias en vídeo, donde mostraron a los pequeños los trabajos que habían realizado en clase, y donde la inclusión en las aulas era el mensaje central y más importante.

