La heroína vuelve a enganchar en Valladolid... fumada

Testimonio de un drogodependiente rehabilitado: «Llegué a gastar 8.000 euros al mes en droga. Te destruye»

Hace 29 años que Juan (nombre ficticio) se acuesta con el transistor y se duerme con el programa de radio de turno. La narración al otro lado del aparato le ayuda a conciliar el sueño sin el remordimiento diario que con 23 años le empezó a acechar. Esos 'tiros', ese tuteo con el hachís y la cocaína, mezclados siempre con alcohol, empezaban a hacer mella en su conciencia. «Sabía que no estaba bien lo que hacía, pero no podía dejarlo. Si lo dejaba no era yo, tenía la autoestima tan baja...». Y una personalidad introvertida, tímida, no podía hacer frente -dice- a su trabajo en el mundo de la noche. «No concebía mi vida sin el consumo de drogas y alcohol, era una situación de dependencia absoluta».

Pero su vida cambió. Dio un giro cuando un buen día se topó con la realidad de que su hijo se alejaba. No quería saber nada de él mientras no erradicara su adicción. Y su voluntad, y sobretodo su convencimiento, le empujó hasta el diván de las terapias de grupo de la Fundación Aldaba-Proyecto Hombre. «Aquí me han enseñado a trabajar mis emociones», narra con seguridad. Y son ya catorce meses los que contabiliza lejos de las drogas. «No las pruebo desde agosto del año pasado. El alcohol algo menos, desde hace un año, pero ahora no tomo nada».

Su historia es «dura». Coqueteó con las drogas con tan solo 13 años y estuvo enganchado durante 38 años más. «He estado más tiempo enganchado que lo que me resta de vida para no estarlo». Consumió cantidades variables en función de la época. Pero su poder adquisitivo, alto por momentos, le permitió adquirir lo suficiente como para «colocarse» día tras día durante largos periodos. «Llegué a gastar 8.000 euros en un mes». Y eso, dice, destruye a los que te rodean y a ti mismo. «Es un horror, ahora puedo decir que vivo libre, sin remordimientos y sin mentir, porque los drogadictos somos mentirosos compulsivos». Y todo, dice, gracias a la ayuda de Proyecto Hombre.