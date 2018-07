Las hermanas que emprenden juntas en un proyecto sostenible

Leticia y Ana en su salón de belleza de López Gómez. / L. N. Leticia y Ana Fernández Blanco ponen en marcha el ecosalón de belleza Isaura LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 22 julio 2018, 10:43

«¿Y si emprendemos juntas?». Ésta fue la propuesta que Ana Fernández le hizo a su hermana Leticia y ésta no pudo rechazar. Juntas acaban de poner en marcha Isuara, un ecosalón de belleza en la calle López Gómez de Valladolid. Leticia es la mayor y presume de no haber estado nunca en paro desde que firmara su primer contrato laboral a los 19 años. Gran parte de su experiencia está vinculada al sector del telemarketing y los últimos 9 años ha trabajado como gestora de grandes empresas en una gran compañía de telecomunicaciones.

Ana es la benjamina y siempre ha sobresalido por sus cualidades creativas. Toda su vida ha sabido que quería dedicarse a la peluquería y eso fue lo que estudió, con la intención, algún día, de tener su propio salón. «Estuve trabajando varios años en peluquerías que utilizaban cosmética tradicional y yo veía que el cabello de los clientes no estaba lo suficientemente hidratado con aquellos productos. Que sólo servían para enmascarar los daños, no para repararlos. Luego empecé a trabajar en una peluquería que utilizaba productos naturales que conseguían un efecto real. Allí conocí la marca Secretos del Agua, y me enamoró por completo, hasta tal punto que, gracias a ella, tomé la decisión de montar mi propio salón de belleza», afirma esta joven. Dos años después de empezar a trabajar en aquella peluquería, se quedó en paro por una reducción de plantilla.

La mayor trataba de animar a la pequeña cuando ésta quedó en situación de desempleo. «Siempre hemos estado muy unidas y Ana se desahogaba conmigo. Yo le convencí de que el cambio sería para mejor y que era el momento de ponerse por su cuenta», dice Leticia. Aquello animó a la benjamina, que enseguida se puso a trabajar en el diseño del proyecto de empresa, por su puesto, con el apoyo incondicional de su hermana mayor. «Teníamos largas conversaciones sobre cómo montar un salón de peluquería que saliera de lo tradicional. Ana es profesional del sector y yo le daba mi visión como clienta. Además, las dos somos ecologistas y tenemos una gran vinculación con la naturaleza, por lo que queríamos que el salón tuviera esa esencia», continúa Leticia.

Con el plan de empresa muy avanzado, Ana le propuso a Leticia que aquel proyecto que llevaba el alma de las dos fuera compartido a partes iguales. «Yo tenía estabilidad, un sueldo fijo, pero, por otro lado, sentía que aquel proyecto era también un poco mío. Así que decidí arriesgarme y desde ese momento, además de hermanas, somos socias», cuenta la mayor. Les costó dar con el local adecuado. Lo encontraron en la calle López Gómez. Acudieron al servicio de Ventanilla Única para informarse de todos los trámites y de las ayudas que podían solicitar y lo siguiente fue la capitalización de la prestación por desempleo de Ana. «La burocracia fue terrible. Tuvimos que acudir a varios organismos, en los cuales, a veces se duplicaba la información solicitada. Si estuvieran interconectados, todo sería mucho más rápido y sencillo», reclaman.

Isuara abrió sus puertas el pasado 11 de mayo con una filosofía basada en el conocimiento, el amor y el respeto por la naturaleza y con el objetivo de potenciar una belleza real y saludable, libre de sustancias tóxicas. La marcada conciencia ecológica de estas hermanas define su historia de emprendimiento y les ha llevado a crear una peluquería sostenible que intenta ahorrar agua y electricidad, así como producir la menor cantidad de residuos posible para no dañar el medioambiente. Firmes defensoras de los productos naturales, estas dos jóvenes trabajan con dos marcas, Secretos del agua, para la línea de productos capilares; y Lepo, para la cosmética, todo ello con un alto porcentaje de ingredientes naturales de origen vegetal, sin parabenos, siliconas, colorantes, níquel y sin fragancias sintéticas. «No trabajamos con tintes, sino con barros, que nos ayudan a convertir las canas en reflejos naturales. Utilizamos óleos realizados a base de aceites vegetales que respetan la multitonalidad, dan fuerza, brillo y son idóneos para personas con problemas de alergias, grasa o descamación del cuero cabelludo». En cuanto a su estilo, les caracteriza lo desenfadado y natural. «Huimos de transformar a nadie, sino de resaltar lo mejor de cada uno», explica la ecopeluquera Ana.

Ecosalón Isaura Emprendedoras. Leticia (31 y Ana Fernánde< Blanco (26). Fecha de inicio de la actividad. 11 de mayo de 2018. Contacto. Calle López Gómez, 6-Bajo 47002 Valladolid. Telf: 983 519 136 www.isaura.es

La reforma del local la hicieron con ayuda de su padre, que es constructor. Los materiales utilizados son respetuosos con la naturaleza, han empleado luces de bajo consumo y están implantando un sistema para un mayor ahorro de agua. «Las plantas son naturales, la música es relajante, lavamos las toallas y batas con detergentes ecológicos. Todo está cuidado al máximo detalle», explican estas hermanas, que se han repartido muy bien las tareas.

Así, mientras Ana se encarga de la atención al cliente y el servicio de peluquería, Leticia lleva la carga más administrativa del negocio. «Hemos creado un espacio de relajación y bienestar, donde los clientes vienen a ponerse guapos y además, a sentirse bien y relajarse. Aquí todo es suave y delicado, como la forma de lavar o de cepillar el cabello. Nuestro objetivo es que siempre haya un ambiente en calma», explica Ana. Para los tiempos de espera, ofrecen a sus clientes aguas aromatizadas, tes y cafés orgánicos y de comercio justo. Colaboran, además, con proyectos solidarios como la asociación Capacesde, que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física, sensorial y orgánica. «También hemos incluido un rincón de lectura en el que reciclamos libros para que tengan una segunda vida», invitan estas hermanas emprendedoras.