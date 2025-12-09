Heridos una peatón y un motorista tras un atropello en Parquesol

Cruce de la calle Adolfo Miaja de la Muela con Núñez de Guzmán el Pinciano, donde se ha producido el accidente.

El Norte Valladolid Martes, 9 de diciembre 2025, 09:27 Comenta Compartir

Una mujer de unos 60 años y un hombre de unos 40 han resultado heridos este martes por la mañana en un accidente de tráfico en el barrio vallisoletano de Parquesol. El siniestro vial se ha producido sobre las 8:50 horas en la intersección de la calle Adolfo Miaja de la Muela con Núñez de Guzmán el Pinciano, momento en el que la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del atropello de una motocicleta a una mujer y requería asistencia sanitaria tanto para la viandante herida como para el motorista.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender a los heridos.

Por el momento no ha trascendido si han precisado traslado hospitalario.

Temas

Sucesos en Valladolid