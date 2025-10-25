El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Colisión entre un autobús urbano un coche en la plaza de San Pablo.

Valladolid

Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo

El accidente ha tenido lugar a las seis menos veinte de la tarde de este sábado

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:29

Un hombre de 83 años resultó herido este sábado por la tarde tras colisionar el vehículo en el que viajaba con un autobús urbano de Auvasa en Valladolid capital. El accidente se registró a las 17:40 horas en la plaza de San Pablo, cuando la sala del 112 recibió un aviso en el que se informaba del choque y solicitaba asistencia sanitaria para atender al ocupante del coche.

Hasta el lugar se trasladó la Policía Municipal de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender al octogenario.

Se trata del segundo accidente con autobuses urbanos implicados este sábado en la capital vallisoletana. Por la mañana, sobre las 12:15 horas, se produjo una colisión entre un bus y un turismo en pleno centro, en la calle Miguel Íscar.

Como consecuencia del impacto, una pasajera de 58 años sufrió una caída y resultó herida con dolor costal y de hombro. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Río Hortega.

