Imagen de archivo de la avenida de Soria, donde se ha producido el accidente. C. Espeso

Valladolid

Herido un motorista tras sufrir una caída en la avenida de Soria

El accidente se ha producido este martes al mediodía en las inmediaciones de la depuradora

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:46

Un motorista de unos 40 años ha resultado ha resultado herido al mediodía de este martes al sufrir una caída en Valladolid capital. El accidente ha tenido lugar sobre las 14:15 horas en la avenida de Soria, en las proximidades de la depuradora, momento en el que la Policía Municipal ha alertado a la sala de operaciones del 112 de lo sucedido y ha requeriso asistencia sanitaria para el hombre.

Hasta el lugar se ha desplazado personal sanitario y una ambulancia para atender al motorista herido, que presentaba un corte en una pierna.

