El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia en la Circular. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Herido un motorista tras una colisión con un turismo en La Circular

El joven de 22 años tuvo que ser atendido en el lugar por lesiones en un brazo y una pierna

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:07

Comenta

Un joven de 22 años que circulaba con su moto por el barrio de la Circular resultó herido este sábado, poco después de las once de la noche, tras impactar con un turismo en uno de los cruces con mayor tráfico de la zona.

El choque entre ambos se produjo en la intersección de calle Cervantes con Don Sancho. En ese punto, el joven terminó en el suelo y permaneció en estado consciente pero con dolores y heridas en un brazo y una pierna como consecuencia del impacto.

Noticias relacionadas

Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla

Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla

Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid

Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid

Avisados los servicios de emergencias, el joven fue atendido in situ por el personal sanitario que se desplazó hasta allí en ambulancia de soporte vital básico, aunque posteriormente fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid para una valoración más completa de su estado. Asimismo, personal de Policía Local y Nacional se personó al punto del accidente para garantizar la seguridad del tráfico en la zona, identificar a las partes y esclarecer lo ocurrido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  4. 4 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  6. 6 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  7. 7

    Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid
  8. 8

    Se jubila José, el carnicero que tallaba y decoraba jamones en Delicias
  9. 9 Nueva campaña de bonos descuento para comprar en los mercados municipales
  10. 10 ¿Leire o Amaia? ¿Eres capaz de decir qué canción de La Oreja de Van Gogh canta cada una?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un motorista tras una colisión con un turismo en La Circular

Herido un motorista tras una colisión con un turismo en La Circular