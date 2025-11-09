Herido un motorista tras una colisión con un turismo en La Circular

El Norte Valladolid Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:07 Comenta Compartir

Un joven de 22 años que circulaba con su moto por el barrio de la Circular resultó herido este sábado, poco después de las once de la noche, tras impactar con un turismo en uno de los cruces con mayor tráfico de la zona.

El choque entre ambos se produjo en la intersección de calle Cervantes con Don Sancho. En ese punto, el joven terminó en el suelo y permaneció en estado consciente pero con dolores y heridas en un brazo y una pierna como consecuencia del impacto.

Avisados los servicios de emergencias, el joven fue atendido in situ por el personal sanitario que se desplazó hasta allí en ambulancia de soporte vital básico, aunque posteriormente fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid para una valoración más completa de su estado. Asimismo, personal de Policía Local y Nacional se personó al punto del accidente para garantizar la seguridad del tráfico en la zona, identificar a las partes y esclarecer lo ocurrido.

Temas

Hospital Clínico de Valladolid