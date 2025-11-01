El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia de Sacyl y varios agentes, en una imagen de archivo. C. Espeso

Herido un ciclista tras el choque con un turismo en la Avenida Mundial 82

El suceso se ha registrado justo antes de la rotonda del estadio de fútbol José Zorrilla.

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

Un ciclista, de unos 65 años de edad, ha sufrido heridas de diversa consideración, tras una colisión entre un turismo y una bici, en la Avenida Mundial 82, de Valladolid. El suceso se ha registrado esta tarde, sobre las 19.15 horas, justo antes de la rotonda del estadio de fútbol José Zorrilla.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía, así como efectivos de Sacyl, que han llegado con una ambulancia, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Valladolid.

