Herido un ciclista en un accidente con un coche en Valladolid Se trata del segundo siniestro vial con bicicletas implicadas en la CL-610 en apenas dos días

El Norte Valladolid Sábado, 25 de octubre 2025, 11:34 Comenta Compartir

Un ciclista de unoa 70 años ha resultado herido este sábado en un accidente en Valladolid capital. El suceso ha tenido lugar a las 10:40 horas en el kilómetro 2 de la CL-610, en la rotonda con la VA-30, cuando una llamada ha alertado de una colisión entre una bicicleta y un turismo y ha requerido asistencia sanitaria para el ciclista, un hombre de unos 70 años que se encontraba consciente.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario.

Se trata del segundo accidente en la carretera CL-610 en apenas dos días. El pasado jueves, un ciclista de unos 60 años resultó herido en un siniestro vial en el que también se vio involucrado un turismo. El suceso se produjo sobre las ocho de la tarde en el kilómetro 3.

Temas

Sucesos en Valladolid