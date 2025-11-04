El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia en una imagen de archivo. Carlos Espeso
Valladolid

Herida tras colisionar con otro vehículo en el polígono de San Cristóbal

La mujer de 48 años ha sido atendida en el lugar por personal de Sacyl

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:49

Comenta

Una mujer de 48 años ha resultado herida tras colisionar con otro vehículo en el cruce situado entre las calles Topacio y Cobalto. El impacto, en el que se han visto implicados dos vehículos, ha tenido lugar a las 08:49 horas y ha sido una de las patrullas de la Policía Local que se encontraba en la zona la primera que ha intervenido en el accidente.

Los agentes han solicitado además asistencia sanitaria, ya que la mujer se quejaba de dolores en la zona del pecho y la espalda y, finalmente, ha sido atendida por el personal de Sacyl que ha acudido en ambulancia de soporte vital básico al lugar. Posteriormente, ha sido traslada al hospital Río Hortega de Valladolid.

