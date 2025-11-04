Herida tras colisionar con otro vehículo en el polígono de San Cristóbal

El Norte Valladolid Martes, 4 de noviembre 2025, 09:49 | Actualizado 09:55h. Comenta Compartir

Una mujer de 48 años ha resultado herida tras colisionar con otro vehículo en el cruce situado entre las calles Topacio y Cobalto. El impacto, en el que se han visto implicados dos vehículos, ha tenido lugar a las 08:49 horas y ha sido una de las patrullas de la Policía Local que se encontraba en la zona la primera que ha intervenido en el accidente.

Los agentes han solicitado además asistencia sanitaria, ya que la mujer se quejaba de dolores en la zona del pecho y la espalda y, finalmente, ha sido atendida por el personal de Sacyl que ha acudido en ambulancia de soporte vital básico al lugar. Posteriormente, ha sido traslada al hospital Río Hortega de Valladolid.

